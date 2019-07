Anne Sylvestre, une chanteuse pas comme les autres

C'est une légende de la chanson française, parfois occultée par les médias. A 85 ans, Anne Sylvestre est l'invitée exceptionnelle de TV5MONDE.



L'auteure-compositrice-interprète est connue pour ses chansons féministes, engagées sur l'environnement, les grandes questions de société mais aussi ses textes drôles, ses histoires de trois minutes aux chutes ciselées, de "Non, tu n'as pas de nom" aux "Gens qui doutent" en passant par "Une Sorcière comme les autres", bouleversant texte chanté sur la condition de femme et de mère.



Anne Sylvestre, qui est d'abord connue pour ses Fabulettes, ses chansons pour enfants qui ont bercé plusieurs générations, revient sur la scène de la Cigale à Paris pour son spectacle "Manèges" du 19 au 22 septembre avec de nouvelles chansons.



Sur TV5MONDE, dans "64' le monde en français", Anne Sylvestre répond à Marian Naguszewski. Qu'est-ce qui l'inspire aujourd'hui ? A quoi ressemblera son nouveau spectacle ? Est-ce de plus en plus difficile d'écrire de nouvelles chansons ?



Dans sa chronique culture, Nicolas George confronte Anne Sylvestre à la jeune génération de chanteuses et de chanteurs français qui se disent héritiers d'elle : les Ogres de Barback, Aldebert et... Mèche, la petite-fille d'Anne Sylvestre.



Regardez et écoutez l'interview rare et émouvante d'Anne Sylvestre sur TV5MONDE.