Annie Ernaux inclut des inédits dans un livre réédité

Annie Ernaux, couronnée du prix Nobel de littérature en octobre, a inclus des textes inédits dans une réédition publiée vendredi de "Retour à Yvetot", court livre de 2013 qui éclaire son parcours.

L'ouvrage est issu d'une conférence donnée en octobre 2012, presque dix ans jour pour jour avant le prix Nobel.

La romancière, âgée de 72 ans à l'époque, avait été invitée par la municipalité dans cette ville de Normandie où elle a passé son enfance. Elle la désigne comme "le lieu de ma mémoire la plus essentielle".

Les éditions du Mauconduit ont indiqué qu'Annie Ernaux avait "souhaité ajouter plusieurs documents inédits: nouvelles photographies, rédaction et carnet scolaire de la classe de 6e, lettres à son amie Marie-Claude (écrites entre 17 et 22 ans), extrait de son journal intime au moment de l'envoi de son premier roman, refusé par le Seuil".

À l'époque, en 1963, Annie Ernaux écrit: "Ni amour ni art - je crois toujours à celui-ci malgré tout. Aurais-je le courage de recommencer? Oui, naturellement".

Il faudra encore plus de dix ans pour que paraisse le premier roman, "Les Armoires vides", en 1974.

Annie Ernaux doit recevoir son prix Nobel des mains du roi de Suède à Stockholm le 10 décembre.

Puis elle publiera le 3 mars "Une conversation", un long entretien avec la sociologue Rose-Marie Lagrave, aux éditions de l'EHESS, dans une collection appelée "Audiographie".

Dans ce "dialogue intellectuel et intime", selon l'éditeur, ces deux femmes "se livrent à une réflexion sur leurs trajectoires sociales" et "partagent ici leurs parcours, leurs lectures (de Pierre Bourdieu à Virginia Woolf), leurs rapports au travail, à la reconnaissance et à la vieillesse".