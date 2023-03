Après 35 ans de labeur, point final au premier roman de Pierre Michon

Après une parution entamée il y a 35 ans, qui a suscité beaucoup d'attente et de commentaires, Pierre Michon, légende vivante de la littérature française et écrivain rare, met un point final à sa première fiction, enfin achevée.

"Les Deux Beune", aux éditions Verdier, arrive en librairie jeudi, et l'auteur de 77 ans n'en fera pas la promotion, pour raisons de santé.

Adulé de la critique depuis son coup d'essai, la série de récits intitulée "Vies minuscules" en 1984, Pierre Michon vit retiré dans un hameau de sa Creuse natale.

Il fait paraître là le dernier état d'un roman qui devait s'intituler initialement "L'Origine du monde". Ce titre a laissé la place à un autre, mais le livre a fini par naître.

Après la collection de biographies courtes qu'était "Vies minuscules", "L'Origine du monde", devenu "Les Deux Beune", se voulait un roman à la forme classique.

En 1988, trois premiers chapitres en paraissent dans trois numéros de la Nouvelle revue française. Deux autres chapitres sont publiés en 1993 dans un numéro spécial Michon d'une revue moins connue, Théodore Balmoral.

- "Engueulez-le" -

Enfin, une version remaniée arrive en librairie en décembre 1995, sous le titre "La Grande Beune". Le livre est court (87 pages), et son inachèvement, son épilogue qui n'en est pas vraiment un, font jaser les milieux littéraires.

"Lisez et puis écrivez-lui. Engueulez-le. Dites-lui que c'est une honte, que quand on tient de l'or, on ne le lâche pas comme ça", écrit un autre romancier de la même génération, Christian Bobin, qui a adoré.

Cet inachèvement, Pierre Michon l'assume. Dans un entretien publié en 2002 par la revue Genesis, il dit: "une histoire qui va à son terme, bien bouclée, comme un film (...) pour moi, c'est mortel. Ça me fait chier".

"La Grande Beune" (du nom d'une rivière fictive) faisait penser à un autre roman inachevé, le "Colombe Blanchet" d'un Alain-Fournier fauché au début de la guerre de 14. Dans les deux cas, ces écrivains fils d'instituteurs décrivent l'arrivée dans un village isolé d'un jeune instituteur, confronté au désir d'une aventure avec une femme pas forcément accessible. À la fin, on ignorait comment tournerait l'entreprise.

- Crescendo érotique -

Dans la deuxième partie, enfin livrée au lecteur, et intitulée "La Petite Beune", le crescendo érotique touche au sublime.

"On savait que Pierre Michon pourrait donner une suite", explique à l'AFP son éditrice chez Verdier, Colette Olive. "Il a annoncé à plusieurs reprises, publiquement, qu'il y en avait une, à savoir une fin à ce roman".

"Pierre avait cette idée qu'un jour il reprendrait ses carnets. Ça fait longtemps qu'il y pense. Mais comme chacun sait, ce n'est pas quelqu'un qui écrit à la commande", ajoute-t-elle.

Son dernier roman remontait en effet à 2009, avec "Les Onze", autre livre court (137 pages) que son auteur a mis 17 ans à écrire.

La critique pourra s'interroger sur la continuité du style entre les deux parties des "Deux Beune", écrites à plusieurs décennies d'écart. Mais la tension dans la deuxième dépasse tout ce qui avait plu dans la première.

Le romancier "y a beaucoup travaillé les deux étés derniers, et on était impatient de recevoir le manuscrit", raconte l'éditrice. "On retrouve sa langue. Elle n'a pas changé. On a dévoré ce texte avec énormément de bonheur, et le plaisir de découvrir combien ces deux parties se complétaient idéalement".