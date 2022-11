Après "Blackwater", d'autres romans de McDowell vont être traduits

Le succès de la série de romans "Blackwater" de l'Américain Michael McDowell va permettre la traduction d'autres oeuvres de cet auteur jamais publié en français de son vivant, a annoncé mardi l'éditeur.

Michael McDowell (1950-1999) était essentiellement connu comme le scénariste d'un film de Tim Burton, "Beetlejuice".

Les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont fait le pari de faire paraître entre avril et juin un roman de 1983 en six tomes, "Blackwater", dont la notoriété n'avait pas dépassé les frontières des États-Unis.

Pari réussi: l'éditeur a indiqué dans un communiqué que les ventes avaient dépassé mi-novembre 500.000 exemplaires au total, selon l'institut GfK, référence dans ce domaine.

Les éditions Monsieur Toussaint Louverture avaient imprimé 115.000 exemplaires au départ, soit un pari risqué pour une petite maison et un auteur inconnu.

L'éditeur ne compte pas s'arrêter là, puisque le tirage dépasse à ce jour 828.000 exemplaires.

La critique s'est vite montrée enthousiaste sur ce roman "Southern Gothic" mêlant saga familiale dans l'Alabama, sur plusieurs décennies dans la première moitié du XXe siècle, et éléments de fantastique. Les librairies ont aussi soutenu le titre, convaincus par une couverture brillante et soignée.

L'éditeur a indiqué mardi avoir "fait l'acquisition des droits de nombreux autres romans de l'auteur".

Quatre parutions sont prévues entre 2023 et 2025, pour des titres parus en langue originale entre 1980 et 1982: "Gilded Needles", "Katie", "The Elementals" et "Cold Moon Over Babylon".

