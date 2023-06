Après des divergences, la Comédie de Genève déprogramme Krystian Lupa

La nouvelle création du grand metteur en scène polonais Krystian Lupa, "Les Émigrants", a été déprogrammée de la Comédie de Genève en raison de "divergences", laissant planer un doute sur l'un des spectacles les plus attendus du Festival d'Avignon.

Après avoir décalé la première, la Comédie de Genève a finalement décidé "l'annulation de la production", a-t-elle annoncé vendredi dans un communiqué, "en raison de divergences sur la philosophie de travail entre la direction artistique du projet d'un côté et la direction générale et les équipes permanentes et temporaires de l'autre".

Grand maître du théâtre européen, Krystian Lupa devait présenter du 7 au 17 juin sa version des "Émigrants", roman de l'auteur allemand W.G Sebald, à la Comédie de Genève, puis au Festival d'Avignon, avant une tournée européenne.

"Avignon fera une communication au début de la semaine prochaine et nous n'avons pas encore connaissance de leur décision", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la Comédie de Genève.

Elle a également précisé que les divergences portaient sur des questions "artistiques". "Ces divergences ont engendré des difficultés de communication rendant la création du spectacle irréalisable", selon le communiqué.

Les co-directeurs de la Comédie de Genève, Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer, y soulignent leur attachement à "la défense de valeurs fortes au sein du théâtre" qui "se retrouvent dans un règlement du personnel, une charte de comportement et les contrats signés avec chaque équipe artistique".

"Dans le cas de la production des Émigrants, la co-direction a constaté des manquements dans le respect des valeurs, sources de différends opérationnels" qui ont poussé le théâtre à annuler la production.

Krystian Lupa, grande figure du théâtre contemporain européen, habitué du Festival d'Avignon, est un des précurseurs de l'adaptation romanesque à la scène, utilisant la lenteur du récit pour sonder l'âme humaine.

Sa nouvelle création, "Les Émigrants, est co-produite par la Comédie de Genève, le Festival d'Avignon, l'Odéon-Théâtre de l'Europe à Paris, Le Triennale di Milano, Le PCM/Cité du théâtre à Montpellier et le Maillon Théâtre de Strasbourg.

L'ouvrage dont Krystian Lupa s'est inspiré, écrit en 1992, décrit, selon la Comédie de Genève, la trajectoire de quatre personnages contraints à l'expatriation.

Né en Silésie en 1943, influencé par le peintre, réalisateur et homme de théâtre Tadeusz Kantor et par le cinéaste Andreï Tarkovski, Krystian Lupa s'est formé aux arts graphiques à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie.

La plupart de ses mises en scène puisent dans la littérature russe ou autrichienne. Il a notamment monté ou adapté Tchekhov, Thomas Bernhard ou Dostoïevski.