Après Lana Del Rey, un groupe américain se retire d'un festival en Israël

Le groupe de rock indépendant américain Of Montreal a renoncé à se produire lors d'un festival musical en Israël, dénonçant une situation d'"apartheid" dans le pays, quelques jours après le retrait de Lana Del Rey.

Vendredi, la chanteuse américaine avait annoncé l'annulation de son concert, dans le cadre du festival Meteor, qui se tient de jeudi à samedi dans le kibboutz Lehavot HaBashan dans le nord d'Israël, faute d'avoir pu organiser, parallèlement, une prestation en "Palestine".

Le groupe Of Montreal a lui justifié son retrait par le fait qu'il ne pouvait "pas faire comme si la crise n'existait pas".

Pour les membres du groupe, originaire d'Athens, en Géorgie, il n'existait pas d'alternative à l'annulation, "alors que les dirigeants politiques et militaires du pays poursuivent leur politique contre les Palestiniens".

"Le temps n'est pas à l'évasion et à la fête", ont-ils expliqué, mais "à l'activisme et aux manifestations contre l'apartheid israélien, l'occupation israélienne de la Cisjordanie et les atrocités perpétrées quotidiennement par les forces israéliennes à Gaza".

Le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) appelle depuis plusieurs semaines les artistes à l'affiche du festival à annuler leur participation.

Les organisateurs de l'événement ont protesté publiquement contre cette campagne, expliquant avoir financé l'intégralité du festival sur leurs propres deniers, sans soutien extérieur.

"Nous sommes profondément convaincus que la musique a la capacité de transcender et apaiser les dissensions de l'humanité", ont-ils écrit sur le site du festival, dans un message daté du 24 août.

"C'est là que dialogue sincère et compréhension peuvent exister", ont-ils ajouté. "Ne pas reconnaître qu'il s'agit d'une opportunité revient à perpétuer la résignation des deux côtés".

Les têtes d'affiche du festival sont les rappeurs A$AP Ferg et Pusha T, ainsi que le saxophoniste californien Kamasi Washington.