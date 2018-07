Après le Louvre, Beyoncé et Jay-Z s'attaquent au Stade de France

Leur première tournée commune était entourée de rumeurs de séparation. Quatre ans plus tard, Beyoncé et Jay-Z se sont affichés plus soudés que jamais pour le premier des deux concerts parisiens de leur tournée "On the Run II", show gigantesque à leur gloire.

Après avoir investi le Louvre le temps d'un clip (73 millions de vues à ce jour), c'est au Stade de France, au nord de Paris, que le couple le plus célèbre du monde de la musique s'est installé samedi (complet). Dimanche, la finale de la Coupe du monde sera retransmise avant leur concert.

Pendant deux heures et demie, "le gangster" et "la reine" ("Queen B") ont livré un show millimétré, sexy et pyrotechnique.

Crinière blonde et défilé de cuissardes pour elle, costumes sobres et collier de rappeur pour lui, Beyoncé et Jay-Z ont égrainé une trentaine de titres: leurs tubes en commun ("Bonnie and Clyde", "Crazy in Love"...) ainsi que leur répertoire personnel, offrant aux 67.000 spectateurs de purs moments de rap et des séquences plus R'nB.

De regards complices en danses lascives, les Carter (leur nom à la scène) ont aussi fait de ce concert une grande déclaration d'amour dès leur entrée en scène, où ils sont apparus main dans la main, tout de blanc vêtus après un clip d'introduction dévoilant leur intimité.

Photos de vacances, du couple au lit, avec leurs enfants, de Beyoncé enceinte (elle a accouché de jumeaux en juin 2017) relatent l'histoire du duo marié depuis 2008. L'inscription "This. Is. Real. Life" ("c'est la vraie vie") s'affiche sur écran géant, manière de rappeler que les deux assument de mêler vie privée et vie artistique.

Probable clin d'oeil à une mésaventure relayée avec force par la presse people, le duo est arrivé sur scène par un ascenseur. Au printemps 2014, Jay-Z avait violemment été pris à partie par la soeur de Beyoncé, la chanteuse Solange, dans un ascenseur, sur fond de rumeurs persistantes d'infidélité.

Sur "Lemonade", son album solo en 2016, Beyoncé avait confirmé l'infidélité de Jay-Z. Un an après, son rappeur de mari lui avait demandé pardon dans son propre album "4:44".

Sur scène, c'est en chantant, seule et en acoustique, "Resentment" que Beyoncé laisse parler son coeur, évoquant les mensonges qui nuisent aux relations. Un moment d'émotion rare dans un spectacle qui impressionne surtout par sa maitrise.

Le couple star du rap et du R'n'B n'a pas non plus oublié d'évoquer la condition des noirs aux Etats-Unis ("The Story of O.J" pour lui) et les combats féministes ("Who run the world" pour elle).

Mais c'est à l'amour et à leur couple qu'ils sont revenus, terminant le concert par une série de duos dont un "Forever Young" entonné par le Stade de France, une vidéo d'eux renouvelant leurs voeux de mariage et... un baiser, avant de repartir main dans la main.

Jay-Z et Beyoncé sont repartis sur les routes début juin, en Angleterre d'abord. Après Nice le 17 juillet, ils poursuivront leur tournée outre-Atlantique avant de terminer au Canada le 2 octobre.

C'est au cours de la tournée qu'ils ont annoncé la sortie de l'album, "Everything is Love", célébration de leur amour et de leur réussite, avec le désormais célèbre clip "Apeshit" tourné dans le plus grand secret au Louvre. Dans la vidéo, Beyoncé répète à l'envi "I can't believe we made it" ("je n'arrive pas à croire qu'on y soit arrivé").