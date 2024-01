Après les Oscars, "Anatomie d'une chute" favori des nominations aux César

Le cinéma français retient son souffle avant les nominations aux César, mercredi à 10H00: "Anatomie d'une chute" de Justine Triet part favori, après avoir remporté la veille cinq nominations aux Oscars, à Hollywood.

Dissection des rapports de force au sein d'un couple d'artistes, le film, qui a déjà permis à Justine Triet de devenir, à 45 ans, la troisième réalisatrice de l'histoire à décrocher la Palme d'or au Festival de Cannes, devrait figurer en bonne place dans les votes des 4.705 professionnels du 7e art qui composent l'Académie.

Il retrace en 2H32 le procès d'une femme (interprétée par l'Allemande Sandra Hüller) accusée d'avoir tué son mari, avec pour seul témoin le garçon malvoyant du couple.

Grâce à cette oeuvre, les César devraient en toute logique s'épargner la polémique de l'an dernier, lorsqu'aucun film de réalisatrice n'était nommé dans la catégorie "meilleure réalisation".

La réalisatrice française Justine Triet après avoir remporté la Palme d'Or pour le film "Anatomie d'une Chute" lors de la cérémonie de clôture de la 76e édition du Festival de Cannes, le 27 mai 2023 AFP/Archives

Si elle est nommée, Justine Triet sera en bonne voie pour devenir en février la deuxième réalisatrice de l'histoire du cinéma français à être sacrée, après Tonie Marshall pour "Vénus Beauté (institut)"... en 2000.

Parmi les autres réalisatrices qui ont marqué l'année 2023: Valérie Donzelli avec "L'amour et les forêts", sur l'emprise dans le couple, porté par Virginie Efira et Melvil Poupaud. Et Vanessa Filho avec "Le Consentement", inspiré de l'affaire Matzneff. Le film, avec Jean-Paul Rouve et Kim Higelin, a fait un carton auprès des ados grâce aux réseaux sociaux.

Baptême du feu

Une fois n'est pas coutume, les César pourraient faire honneur à un film fantastique, "Le règne animal" de Thomas Cailley, qui a conquis public et critique. Romain Duris et Paul Kircher y jouent un père et son fils qui se retrouvent dans un futur proche où des humains ont commencé à muter en créatures animales.

(De gauche à droite) L'actrice franco-belge Virginie Efira, la réalisatrice française Valérie Donzelli et l'acteur français Melvil Poupaud posent lors d'un photocall pour le film "L'Amour et les Forets" (Just the Two of Us) à Cannes, dans le sud de la France, le 24 mai 2023 AFP/Archives

"Le procès Goldman" de Cédric Kahn, avec l'acteur Arieh Worthalter dans le rôle du militant d'extrême gauche Pierre Goldman, pourrait aussi se faire une place.

Ces deux films pourraient valoir des nominations à leurs interprètes, tandis que, côté féminin, Sandra Hüller tient la corde.

La popularité en salles n'offre aucune garantie. Des nominations seraient une surprise pour les plus gros succès de l'année, "Astérix et Obélix: l'Empire du milieu", la comédie "Alibi.com 2" ou "Les trois mousquetaires: D'Artagnan".

Les membres de l'Académie auront un mois pour voter, avant la tenue de la cérémonie le 23 février à l'Olympia, à Paris, présidée par Valérie Lemercier. Des César d'honneur seront remis à l'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui et au cinéaste américano-britannique Christopher Nolan.

La soirée sera un baptême du feu pour la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle est souvent l'occasion de revendications politiques ou sociales: Roselyne Bachelot, une autre ancienne Sarkozyste devenue ministre de la Culture d'Emmanuel Macron durant son premier quinquennat, n'a jamais digéré l'accueil qui lui avait été réservé aux César en 2021.

"On pourrait attendre du monde du cinéma, gavé d'argent public, à défaut de reconnaissance – ne demandons pas l'impossible ! – du moins un salut bref et courtois au représentant de l'Etat lors de cette manifestation", avait-elle cinglé dans un livre bilan de son passage rue de Valois (2020-2022).