Après les polémiques, le nouveau Woody Allen sort en France

Après les accusations et les polémiques, retour à la case cinéma pour Woody Allen dont le nouveau film, "Un jour de pluie à New York", comédie romantique avec Elle Fanning et Timothée Chalamet, sort mercredi en France à défaut d'être distribué aux Etats-Unis.

Présenté en ouverture du Festival du film américain de Deauville la semaine dernière, ce film, qui navigue entre humour et mélancolie, raconte l'histoire de deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, qui décident de passer un week-end en amoureux à New York.

Ashleigh, jeune femme naïve et insouciante venue d'Arizona, prévoit d'y interviewer son cinéaste préféré pour le journal de l'université, tandis que la mère de Gatsby organise une fête où le jeune homme, brouillé avec ses parents, ne veut pas aller.

Une série d'événements imprévus et de rencontres vont contrarier leurs plans. Le cinéaste en panne d'inspiration (Liev Schreiber) interviewé par Ashleigh l'invite à une projection d'un premier montage de son nouveau film, la contraignant à annuler son déjeuner avec Gatsby. Elle rencontre ensuite un scénariste (Jude Law) et un acteur séducteur (Diego Luna), tandis que Gatsby se retrouve sur le tournage du film d'un ami, où il rencontre la soeur de son ex-fiancée (Selena Gomez).

A travers l'histoire de ces personnages en quête d'identité, qui vont se remettre en question l'espace d'une journée pluvieuse, le réalisateur de 83 ans retrouve son New York fétiche pour mener avec rythme un chassé-croisé amoureux rafraîchissant, égratignant au passage le milieu du cinéma, ses crises d'égo et ses dérives.

Mais la sortie en France de ce film, tourné à l'automne 2017, a été précédée de vives turbulences.

Amazon Studios, producteur et distributeur du film, a décidé de ne pas le sortir aux Etats-Unis, en raison d'accusations anciennes d'abus sexuels renouvelées début 2018 par Dylan Farrow, la fille adoptive de Woody Allen, qui affirme qu'il a abusé d'elle en 1992 quand elle avait sept ans.

Les poursuites à l'encontre du cinéaste dans cette affaire avaient été abandonnées après deux enquêtes distinctes de plusieurs mois.

- "erreur" -

Le renouvellement en pleine vague #MeToo de ces accusations, que Woody Allen a toujours réfutées, a aussi conduit plusieurs acteurs et actrices à prendre leurs distances publiquement avec le New-yorkais quatre fois oscarisé. Timothée Chalamet a ainsi affirmé vouloir reverser son cachet à des associations caritatives défendant les femmes et la communauté LGBT.

De son côté, le cinéaste aux 50 films, dont le dernier est distribué en France par Mars Films, a attaqué Amazon devant la justice américaine pour rupture abusive de contrat.

Des féministes ont ensuite contesté la présentation en ouverture du Festival de Deauville d'"Un jour de pluie à New York", sorti cet été dans plusieurs autres pays (Pologne, Lituanie, Grèce...), et annoncé dans la plupart des pays européens mais aussi au Vietnam, au Brésil ou en Argentine.

Le réalisateur de "Manhattan" et d'"Annie Hall" est monté ces derniers jours au créneau dans plusieurs médias français, regrettant "l'erreur" de ses détracteurs.

"Dans mon cas, il y a eu une grave erreur qui a eu des conséquences sur mon travail, mais je sais qu'un jour, tôt ou tard, ceux qui m'ont accusé s'apercevront qu'ils se sont trompés", déclare-t-il dans une interview au Parisien magazine publiée vendredi.

Plusieurs personnalités du monde du cinéma sont aussi venues soutenir celui qui vient de terminer en Espagne le tournage de son prochain film, dans lequel jouent Christoph Waltz, Elena Anaya, Sergi Lopez ou Louis Garrel.

"Il maintient qu'il est innocent et je le crois", a déclaré la semaine dernière l'actrice américaine Scarlett Johansson, tandis que Catherine Deneuve a estimé auprès de l'AFP que les féministes avaient "quand même des oeillères", et qu'elle travaillerait "bien sûr" avec lui s'il lui proposait.

Interrogée par l'AFP à Deauville, l'actrice Sienna Miller a, elle, souligné que le film de Woody Allen "pouvait être montré". Elle a ajouté que "les gens devraient être tenus responsables quand ils se comportent de façon épouvantable" mais que cela lui semblait "dangereux" de ne pas "autoriser les oeuvres".