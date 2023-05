Après Madrid, le "Labyrinthe" de Tim Burton ouvre ses portes à Paris

Labyrinthe, dessins originaux et statues grandeur nature d'Edward aux mains d'argent: après une première étape à Madrid, l'exposition immersive consacrée aux dessins et films de Tim Burton, le plus gothique des réalisateurs, a ouvert ses portes vendredi à Paris.

C'est derrière un épais rideau de velours surplombé d'une des créatures emblématiques du cinéaste américain que l'expérience commence à La Villette, au nord de Paris.

Fichier vidéo Face aux visiteurs, quatre portes, et une seule à choisir pour entrer dans le labyrinthe.

"Nous voulions représenter la pensée de Tim Burton et c'est pour cela que nous avons donc choisi la forme d'un labyrinthe", a dit à l'AFP Alvaro Molina, responsable de la scénographie.

"Amour, fantômes et cimetières", "amis et ennemis", "monstres incompris", des salles imaginées autour "de thèmes constants dans l’œuvre de Tim Burton" s'enchaînent derrières des portes numérotées.

Des visiteuses de l'exposition immersive "Le Labyrinthe" de Tim Burton, le 19 mai 2023 au Parc de la Villette, à Paris AFP

Dans chaque salle, animée de jeux de lumière et musique d'ambiance, différentes portes permettent à chacun de se créer un itinéraire unique.

Si "chaque visiteur parcours 15 salles durant sa visite", a assuré Alvaro Molina, le nombre total de pièces qui composent le labyrinthe est quant à lui gardé secret par les organisateurs.

"Il y a des salles emblématiques que tous les visiteurs traversent. Et il y a d'autres petites pièces qui retracent d'autres univers, avec des points de vue différents", a-t-il également précisé.

Des visiteuses de l'exposition immersive "Le Labyrinthe" de Tim Burton, le 19 mai 2023 au Parc de la Villette, à Paris AFP

Au total, sur les murs, "153 dessins et croquis originaux" auxquels s'ajoutent "une cinquantaine de dessins animés", jalonnent la visite selon la responsable des collections et expositions Tim Burton, Brandi Pomfret.

L'exposition permet également de découvrir des statues grandeur nature inédites à l'effigie de personnages emblématiques du réalisateur, comme la reine de cœur d'"Alice aux pays des merveilles" (2010), Emily, la mariée des "Noces Funèbres" (2005) ou encore Edward aux mains d'argent du film éponyme de 1990.

Des visiteuses de l'exposition immersive "Le Labyrinthe" de Tim Burton, le 19 mai 2023 au Parc de la Villette, à Paris

Jeudi, veille de l'ouverture de l'exposition à Paris, "près de 60.000 billets" étaient déjà vendus et l'intégralité des tickets premium" (qui comprennent notamment une deuxième visite) plus d'un mois auparavant, a souligné Sandrine Marrel, directrice du développement chez Caramba Culture Live, producteur exécutif de l'exposition en France.

Lors de la première étape de l'exposition qui s'était déroulée à Madrid entre septembre et avril, l'événement avait rassemblé "près d'un demi-million de visiteurs".