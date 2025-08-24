Après Netflix, la sensation "KPop Demon Hunters" envoûte le box-office nord-américain

Le
24 Aoû. 2025 à 20h16 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
la chanteuse EJAE lors d'une projection de "KPop Demon Hunters" à Los Angeles, Californie, Etats-Unis

la chanteuse EJAE lors d'une projection de "KPop Demon Hunters" à Los Angeles, Californie, Etats-Unis

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Alberto E. Rodriguez
Partager 2 minutes de lecture

Véritable phénomène sur Netflix, le dessin animé "KPop Demon Hunters" a pris la tête du box-office nord-américain pour une sortie événement ce week-end rapportant 18 millions de dollars, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Netflix ne communique pas les chiffres des entrées en salle de ses films, ce montant est donc fondé sur les projections des studios concurrents et des exploitants de salles de cinéma.

La comédie musicale "KPop Demon Hunters" raconte l'histoire d'un trio de jeunes stars de la pop coréenne qui combattent des démons à l'aide de chansons entraînantes et de chorégraphies synchronisées.

Depuis sa sortie sur Netflix en juin, il est devenu le film d'animation le plus visionné de l'histoire de la plateforme de streaming.

En salles dans cinq pays ce week-end, des milliers de fans ont participé à des "projections karaoké" à guichet fermé.

"Ce week-end, une production streaming conçue pour être visionnée à la maison a un niveau de popularité rarement atteint par les grands succès du cinéma", a observé l'analyste David A. Gross de Franchise Entertainment Research.

Le film d'horreur "Evanouis", qui a trôné ces deux dernières semaines en tête du box-office, a pour sa part engrangé 15,6 millions de dollars, selon les projections du cabinet spécialisé.

Le thriller, réalisé par Zach Cregger et dans lequel jouent Julia Garner et Josh Brolin, met en scène la disparition mystérieuse d'une dizaine d'écoliers en pleine nuit.

Il est suivi du deuxième volet de la célèbre comédie "Freaky Friday", avec 9,2 millions de dollars de recettes. Intitulé "Encore dans la peau de ma mère", il remet en scène, 20 ans plus tard, la famille Coleman incarnée par Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan.

Le nouvel opus de Marvel et Disney "Les Quatre Fantastiques: Premiers pas", avec Vanessa Kirby et Pedro Pascal, prend la quatrième place avec 5,9 millions de recettes.

"Les Bad Guys 2", une comédie policière animalière pour tous les âges, est cinquième du classement avec 5,1 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

"Nobody 2" (3,7 millions)

"Superman" (3,4 millions)

"Honey Don't!" (3 millions)

"Y a-t-il un flic pour sauver le monde?" (2,9 millions)

"Jurassic World: Renaissance" (2,1 millions)

Culture
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Culture

jtchapter: Indonésie : connaissez-vous le "sound horeg" ?
International

Indonésie : connaissez-vous le "sound horeg" ?

jtchapter: Littérature : lorsque la guerre bouleverse la vie de gens ordinaires
Culture

Littérature : lorsque la guerre bouleverse la vie de gens ordinaires

jtchapter: Rock en Seine : le groupe Kneecap controversé
Culture

Rock en Seine : le groupe Kneecap controversé

34.05223, -118.24368

À la une

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

Football

"Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern" : comment les ultras ont mis fin au contrat avec le Rwanda

International

"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu" : Mark Carney en Ukraine pour soutenir Volodymyr Zelensky

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Afrique

RD Congo : pourquoi le pouvoir requiert la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila

Sport

AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

Pour la première fois dans l'histoire de la Corée du Nord, Kim Jong Un décore les soldats déployés en Ukraine