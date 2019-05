Après un déjeuner avec Macron, BHL s'en prend à Bannon

Emmanuel Macron a reçu à déjeuner mardi une douzaine d'écrivains qui partagent ses vues pro-européennes, dont Bernard-Henri Lévy qui a dénoncé en sortant "les petits caïds populistes instrumentalisés par Steve Bannon", l'ex-stratège de Donald Trump.

"Il faudrait être aveugle pour ne pas voir le péril où se trouve l'Europe, une Europe dont Poutine a juré l'affaiblissement, dont se moque tous les jours Donald Trump et qui est gangrénée de l'intérieur par des petits caïds populistes instrumentalisés par M. Bannon", a lancé l'écrivain, seul convive à s'exprimer après le déjeuner.

"Mme Le Pen ou M. Salvini rêvent au fond de s'installer au pupitre de Simone Veil à Strasbourg" et "cela me révolte", a-t-il déploré, critiquant des leaders populistes "parfois particulièrement antipathiques, pour ne pas dire davantage". "La manière dont se conduit Mme Le Pen, ce n'est pas décent, la manière dont se conduit M. Bannon et ses stipendiés, ce n'est pas décent", a-t-il ajouté.

"Si les populistes gagnent ou qu'ils remportent une demi-victoire, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe", a-t-il conclu.

M. Bannon est devenu depuis samedi la cible favorite de la majorité présidentielle, qui l'accuse de vouloir détruire l'Europe à travers un soutien affiché aux partis nationalistes.

En visite à Paris, Steve Bannon a enchaîné les interviews avec les médias français pour encenser Marine Le Pen. Lundi soir, Emmanuel Macron a dénoncé dans une interview une "connivence entre les nationalistes et des intérêts étrangers" pour démanteler l'Europe en citant Steve Bannon, qualifié de "lobbyiste proche du pouvoir américain".

Steve Bannon n'a "aucun rôle dans la campagne" du RN, a assuré de son côté Mme Le Pen. Laquelle "n'a pas besoin de mon aide pour gagner" et réussir "un des plus grands retours de l'histoire", a complété l'intéressé.

Outre Bernard-Henri Lévy, étaient également conviés au déjeuner l'Israélien David Grossman, la Hongroise Agnès Heller, l'américaine Anne Applebaum, le Danois Jens Christian Grondahl, le néerlandais Rob Riemen, l'Italien Claudio Magris, l'Allemand Peter Schneider, le Bosnien Abdulah Sidran, le Polonais Adam Zagajewski, l'Espagnol Fernando Savater et le Britannique Simon Schama.

En janvier, trente écrivains du monde entier emmenés par Bernard-Henri Lévy, dont plusieurs des personnalités invitées ce mardi à l'Élysée, avaient publié une tribune intitulée "il y a le feu à la maison Europe" pour appeler à la "mobilisation" aux européennes contre la "vague" populiste.