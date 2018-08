Aretha Franklin, "la Reine de la Soul" est morte

C'est une fille de pasteur venu de Memphis, ancrée dans le gospel et le jazz. Elle va devenir à la fin des années 1960, la reine de la musique soul, musique de l'âme.

Un titre : "Respect" va marquer son époque. En pleine période de lutte pour les droits civiques, cette chanson empruntée à Otis redding est transformée en hymne féministe. Ce titre va dynamiter les chartes et la société américaine.



Aretha, la diva ne quittera plus les sommets : 18 grammy awards, 75 millions de disques écoulés. Elle reste encore aujourd'hui l'artiste feminine ayant vendu le plus de vinyles.Dans les années 80, elle sera la première femme à entrer au Rock n roll hall of fame, le panthéon de la musique américaine.Invitée régulière à la Maison Blanche par 3 présidents, c'est forcément elle qui chante pour l'inauguration du premier président noir de l'histoire, Barack Obama. Aretha est à la Maison blanche comme chez elle .Icône américaine, à jamais éternelle, elle restera l'une des plus grandes voix du XX siècle.