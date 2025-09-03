Argentine: un tableau volé par les nazis, réapparu dans un annonce immobilière, a été retrouvé

Le procureur Daniel Adler (c) lors d'une conférence de presse devant le tableau "Portrait d'une Dame" de l'Italien Giuseppe Ghislandi (1655-1743), volé par les nazis à un collectionneur d'art juif néerlandais, présenté au parquet de Mar del Plata, le 3 septembre 2025 en Argentine

Repéré dans une annonce immobilière en Argentine, mais manquant lors de la perquisition de la police, un tableau du XVIIIe siècle déclaré volé par les nazis à un collectionneur juif pendant la deuxième Guerre mondiale, a été finalement rendu, a annoncé mercredi le parquet de Mar del Plata (est de l'Argentine).

Le procureur Daniel Adler qui s'exprimait devant la presse a expliqué que l'avocat de l'héritière d'un officier SS, Friedrich Kadgien, installé en Amérique du Sud après la Deuxième Guerre mondiale et mort en 1978, "a rapporté l'œuvre", "Portrait d'une Dame" de l'Italien Giuseppe Ghislandi (1655-1743).

C'est un journal néerlandais qui avait relevé sa présence dans l'annonce de la vente de la maison des héritiers à Mar del Plata. Saisie, la justice argentine avait diligenté une perquisition, mais le tableau ne se trouvait plus à l'endroit repéré sur la photo, remplacé par un autre.

Fichier vidéo Patricia Kadgien, fille de Friedrich Kadgien, et son époux avaient été assignés à résidence depuis mardi, après plusieurs perquisitions au cours desquelles les autorités n'avaient pas retrouvé la peinture.

Selon le journal argentin La Nación, le couple a reconnu devant la justice être en possession de l'œuvre d'art, mais estiment qu'elle fait partie de leur patrimoine et que toute action en justice concernant la peinture est prescrite.

L'oeuvre a appartenu au collectionneur néerlandais Jacques Goudstikker, dont les biens ont été spoliés par les nazis.

Elle figure sur une liste internationale des œuvres d'art disparues et est présenté sur le site internet de l'Agence du patrimoine culturel des Pays-Bas, dédiée à l'identification, au suivi et à la restitution des biens culturels volés par les nazis.

l'expert et professeur d'art, Ariel Bassano, devant le tableau "Portrait d'une Dame" de l'Italien Giuseppe Ghislandi (1655-1743), volé par les nazis à un collectionneur d'art juif néerlandais, présenté au parquet de Mar del Plata, le 3 septembre 2025 en Argentine AFP

Le tableau est "en bon état de conservation compte tenu de son âge, puisqu'il date de 1710. Sa valeur pourrait avoisiner les 50.000 dollars", a déclaré à la presse l'expert et professeur d'art, Ariel Bassano, au côté de l'oeuvre présentée au parquet.

Friedrich Kadgien a été conseiller financier du criminel de guerre allemand Hermann Göring, qui durant le régime nazi avait amassé une fortune colossale, notamment par la spoliation de biens juifs.

Des milliers de nazis ont traversé l'Atlantique après la guerre et sont passés ou se sont réfugiés en Argentine.

Parmi les cas les plus retentissants, Adolf Eichmann, principal responsable de la mise en œuvre de la "solution finale", plan d'extermination des Juifs durant la Seconde guerre mondiale, capturé à Buenos Aires en 1960 et jugé et exécuté en Israël.