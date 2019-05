Arnaud de La Grange lauréat du prix Roger Nimier

L'écrivain Arnaud de La Grange a reçu mardi le prix Roger Nimier pour "Le huitième soir" (Gallimard), roman autour de la bataille de Dien Bien Phu qui, en mai 1954, mit fin à la guerre d'Indochine.

Le romancier l'a emporté au second tour face au livre de Simon et Capucine Johannin, "Nino dans la nuit" (Allia).

La bataille qui dure depuis 50 jours est d'ores et déjà perdue quand le narrateur, un jeune lieutenant de 26 ans dont le lecteur ne connaîtra jamais le véritable nom, est parachuté sur la cuvette de Dien Bien Phu. Dans une semaine, chacun le pressent, tout sera terminé pour les soldats français.

Les positions françaises qui portent des prénoms de femmes (Béatrice, Gabrielle, Anne-Marie, Eliane, Dominique, Huguette...) tombent les unes après les autres. Dans son camp retranché, le jeune lieutenant et ses hommes subissent l'assaut incessant des forces du Viet-Minh emmenées par le général Giap.

Avant que le néant ne l'engloutisse, le huitième soir, le jeune homme dont l'indicatif radio est "Vent noir", se remémore les événements de son passé.

Pourquoi s'est-il engagé? Par orgueil? Par ennui? Par sens du devoir? Le sait-il lui-même? "On bascule rarement pour une raison unique (...) Elle est bien étrange, ma route buissonnière qui vient buter en cul-de-sac sur ces montagnes thaïes", reconnaît-il.

"Je suis ici parce que j'ai lu Loti et que la France m'ennuie. Je me rêvais pèlerin d'Angkor et me voilà planté dans une grande mare de boue. Embarqué dans une sale histoire en un coin où l'on se tue avec une inépuisable énergie".

Dans le fracas des armes, alors que ses hommes tombent, que la terre devient "folle" et "convulse", revient le hanter le souvenir des femmes qu'il a aimées.

Sa mère qui meurt d'un cancer, Marie, la femme aimée à Paris qu'il a d'une certaine manière trahie. "A cette femme que j'aimais là-bas, je préférais des hommes dont je ne savais rien", se dit le lieutenant.

Arnaud de La Grange est journaliste en charge du service international du Figaro. "Le huitième soir", sorti en mars, est son deuxième roman.

Créé en 1963, le prix Roger Nimier récompense un jeune auteur dont l'esprit s'inscrit dans la lignée de l'oeuvre littéraire de Roger Nimier, chef de file du mouvement littéraire dit des "Hussards". Il est doté de 5.000 euros offert par Vincent Bolloré, mécène du prix.

Uniquement masculin, le jury était présidé cette année par Jean-Marie Rouart. Il est composé notamment de Stéphane Denis, Éric Neuhoff, Christophe Ono-Dit-Biot, Erik Orsenna, Patrick Poivre d'Arvor, Philippe Tesson, Didier Van Cauwelaert et Florian Zeller.

Le prix n'avait pas été attribué l'an passé. En 2017, il avait récompensé Pierre Adrian pour "Des âmes simples" (Équateurs).