Arrêté en Algérie, Boualem Sansal "verra un procureur aujourd'hui", selon son avocat

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté en Algérie "il y a plus d'une semaine" dans des conditions obscures, "verra un procureur" dans la journée, a annoncé lundi son avocat François Zimeray, mandaté par les éditions Gallimard pour prendre part à sa défense.

"Ce que je sais aujourd'hui, enfin ce que je crois savoir d'après les informations qui m'ont été transmises, c'est qu'il sera présenté au parquet cet après-midi", a expliqué François Zimeray sur RTL.

"Il verra un procureur aujourd'hui", a ajouté l'avocat, précisant toutefois n'avoir "aucune nouvelle précise" sur l'état ou les conditions de détention de l'écrivain de 75 ans, en lutte contre le fondamentalisme religieux et l'autoritarisme.

"Jusqu'à présent, il n'a pas eu accès à une défense. Un avocat devrait lui être désigné par le bâtonnier d'Alger avec qui je me suis entretenu hier", a poursuivi Me Zimeray, estimant "très important qu'il soit soit défendu par un avocat algérien, et si possible un avocat de son choix", et appelant à un "procès équitable".

Me Zimeray se rendra-t-il sur place ? "Je ne sais pas et je ne sais même pas si c'est nécessaire" a-t-il répondu. Il faut d'abord "être très vigilant avec les autres avocats qui se joindront (...) quant au respect des principes fondamentaux du droit, tels que l'Algérie les a souscrits dans les engagements internationaux ratifiés par ce pays", a-t-il souligné.

Interrogé sur ce qu'il attend des politiques et du gouvernement français, l'avocat a jugé qu'il fallait "éviter à ce stade d'en faire au maximum".

"Certains ont voulu faire de Boualem Sansal, et de cette arrestation, l'occasion d'un irritant de plus dans la relation franco-algérienne. Et le rôle de sa défense aujourd'hui, c'est évidemment de ne rien faire qui aille dans ce sens", a insisté Me Zimeray.

"Ce n'est pas seulement une dimension franco-algérienne, cela doit interpeller des intellectuels du monde entier" et "cela doit être aussi un sujet algérien, traité en droit algérien, et qui interpelle la société algérienne, qui mérite mieux que cela", a-t-il fait valoir.

Vendredi, l'agence gouvernementale algérienne APS avait confirmé "l'arrestation" de l'écrivain, sans préciser de date.

Selon plusieurs médias, Boualem Sansal aurait été arrêté le 16 novembre à l'aéroport d'Alger, en provenance de France.

Ces événements interviennent dans un contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie, après l'appui de Paris au plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara occidental fin juillet.