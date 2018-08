Art contemporain : les idées lumineuses de la plasticienne française Emmanuelle Rybojad

C'est une artiste qui se plaît à explorer les multiples combinaisons entre les lumières, les miroirs et les formes géométriques. Emmanuelle Rybojad aime jouer avec les objets et les mots.



Autodicate, elle s'inspire de la culture pop et des années 1970. Ses oeuvres jouent avec la notion de l'infini et invitent le spectateur à se laisser capter par ce qu'il voit et perçoit.



Emmanuelle Rybojad se définit comme une alchimiste de la matière, et cherche sans cesse à détourner les objets de leur fonction principale, qu'il s'agisse de miroirs ou de néons. Mais l'une des forces d'Emmanuelle Rybojad consiste à avoir su mêler son travail d'artiste au savoir-faire français des métiers d'art, comme celui des souffleurs de verres, des modeleurs ou des ébenistes avec qui elle collabore.

Pour moi, les artisans sont des artistes, de ceux qui travaillent depuis 40 ans, ou à ceux qui, comme les ébénistes, vont retravailler un détail 10, 30, 40 fois s'il n'est pas parfait. Ces perfectionnistes-là sont clairement des artistes. Emmanuelle Rybojad, artiste plasticienne

En moins d'un an, ses oeuvres ont été accueillies dans les galeries les plus renommées du monde, de Singapour à New York en passant par Genève, Paris ou encore Londres.