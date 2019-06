Arte fête les documentaires du 23 au 27 juin

La lutte des ouvriers de GM&S, la fin de la trilogie de Rithy Panh sur le génocide cambodgien ou la rencontre artistique et humaine d'Agnès Varda et JR : Arte diffusera une dizaine de documentaires inédits du 23 au 27 juin.

Pour la 4e année, la chaîne franco-allemande diffusera son Festival du documentaire, parallèlement au festival Sunny Side of the Doc, grand marché annuel annuel dédié à ce genre, qui se tient du 24 au 27 juin à La Rochelle.

Dans ce cadre, elle proposera onze oeuvres de grands documentaristes, dont dix inédites en clair.

"Les tombeaux sans nom", dernier volet de la trilogie poétique et visuellement très inventive de Rithy Panh sur le génocide des Khmers rouges, côtoiera "On va tout péter" de Lech Kowalski sur la lutte des ouvriers de l'usine GM&S, qui vient d'être présenté à Cannes. "Visages, villages", fruit de l'émouvante rencontre entre deux artistes à part, Agnès Varda et JR ou encore "Wrong Elements" de Jonathan Littell sur le drame des enfants-soldats sont aussi au menu.

Cette sélection sera le prélude à une saison 2019-2020 qui s'annonce dense et variée, avec notamment "Tu enfanteras dans la douleur", de la réalisatrice engagée Ovidie, sur les violences obstétricales, et "Corleone", film dans lequel d'anciens hommes de main du parrain sicilien Toto Riina racontent son ascension et sa chute.

Arte proposera également des documentaires événementiels autour des 50 ans de la mission Apollo 11, en juillet, et de Léonard de Vinci, en octobre.

A noter aussi, au sein de cette programmation très étoffée, une série en trois parties, "Décolonisations", qui adopte le point de vue des peuples décolonisés, des documentaires sur le microbiote et l'impact de la nutrition sur le cerveau.

Et toujours de grands portraits d'artistes comme Simone Signoret, Jack Nicholson, Isabelle Huppert, Joseph Kessel, ainsi qu'un focus sur le Glam-rock.

Côté numérique, la chaîne poursuit sa politique consistant à diffuser des oeuvres en amont de leur passage à l'antenne, et proposera de nombreux contenus exclusifs, comme les deux premiers volets de la trilogie de Rithy Panh ("L'image manquante" et "Exil"), ou encore une version en réalité virtuelle d'"Accusé n°2: Walter Sisulu", documentaire qui fait revivre à partir d'archives audio et d'images d'animation le procès du bras droit de Nelson Mandela.