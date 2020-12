Arte lance un concours de courts-métrages documentaires "au féminin"

Les réalisatrices à l'honneur : Arte a lancé jeudi un concours de courts-métrages documentaires réservé aux femmes, "Et pourtant elles tournent", afin de leur permettre de "raconter le monde à leur manière, sans forcément être circonscrites aux sujets" féminins.

Invitées à répondre au thème "Besoin de personne", les réalisatrices âgées de plus de 18 ans et résidant en France pourront envoyer du 4 janvier au 15 mars un documentaire de 7 à 12 minutes "maximum" (via le site www.arte.tv/etpourtantellestournent), précise la chaîne dans un communiqué.

Cinq gagnantes seront sélectionnées par un jury en mai et verront leurs films achetés et diffusés sur Arte et le site Arte.tv.

"Parmi ces cinq films, le jury remettra en sus un premier" prix, avec à la clé un contrat de développement pour un projet de documentaire de 52 minutes avec "l'unité Société-Culture d'Arte France", et un deuxième prix, doté de 3.000 euros.

"Les réalisatrices sont toujours moins présentes que les réalisateurs sur les écrans de France et dans le monde, pourtant elles existent", souligne la chaîne, notant qu'elles sont "de plus en plus nombreuses, notamment dans les écoles de journalisme et de cinéma" et "ont du talent, de l'envie"

"En complément de son engagement à une plus grande mixité des regards", Arte souhaite avec ce concours "ouvrir le champ à des formes documentaires différentes", assure-t-elle.