Arte: "Le Livre d'image" de Godard et le Japon vu par Depardieu à la rentrée

"Le Livre d'image" de Jean-Luc Godard, Palme d'or spéciale à Cannes, et "Le Japon avec Gérard Depardieu", série documentaire en cinq volets, seront diffusés sur Arte à la rentrée, a annoncé la chaîne mercredi.

Dans le cadre d'une programmation spéciale consacrée au Japon "tout début septembre", une série documentaire (5 x 26 min) de Sébastien Fallourd suit Gérard Depardieu qui explore "la richesse culturelle nippone", a annoncé Hélène Codelfy, directrice de l'unité Découverte et Connaissance d'Arte, lors de la présentation des films documentaires de la saison 2018/2019 d'Arte.

De même, "Un samouraï au Vatican" (1h30) de Stéphane Bégoin conte "l'histoire insolite" de la première ambassade japonaise en Occident au XVIIe siècle.

"Sur les traces de +l'odyssée+ avec Sylvain Tesson" de Christophe Raylat, une série documentaire (5 x 26 min) en Méditerranée "en quête de nos mythes fondateurs" sera également diffusée en septembre.

"Sauvages, au coeur des zoos humains" de Pascal Blanchard, s'intéresse au destin de six des 35.000 humains exhibés comme des animaux en Occident entre 1810 et 1940.

"Le livre d'image" de Jean-Luc Godard récompensé au dernier festival de Cannes d'une Palme d'or spéciale est lui programmé en octobre.

Avec "1918/1939: les rêves brisés de l'entre-deux-guerres" de Jan Peter et Frédéric Goupil (8 x 52 mn), Arte lance "une politique de séries (documentaires) offensive" en réponse "aux plateformes" américaines à la "vocation hégémonique", a déclaré Fabrice Puchault, directeur de l'unité Société et Culture. La chaîne diffusera "plusieurs fois par an", des séries "d'ampleur", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, deux projets documentaires sont en codéveloppement avec le réseau américain PBS, l'un sur le travail et l'autre portant sur l'Asie centrale et le jihad, qui seront discutés lors d'une réunion en juin à Boston.

"Starbucks sans filtre", film sur la multinationale de Luc Hermann et Gilles Bovon, est un des documentaires d'investigation de la saison prochaine.

"Quatre portraits de femmes libres" sont annoncés par Emelie de Jong, directrice de l'unité Arts et Spectacles. Le premier consacré à "Bernadette Lafont, Et Dieu créa la femme libre" sera diffusé le 18 juin, suivi de "Ava Gardner, la Gitane d'Hollywood" le 25 juin, "Debbie Harry, Atomic Blondie" le 17 août et un "Joséphine Baker", à la rentrée.

Le film "Miro, le feu intérieur" d'Albert Solé Bruset consacré au peintre catalan Joan Miro, entrera en résonance avec la prochaine exposition au Grand Palais.

Un hommage sera rendu à Mary Shelley, auteur du roman "Frankenstein ou le Prométhée moderne" en 1818 avec "Le Cauchemar Frankenstein" de Jean-Baptiste Péretié et un jeu vidéo "Frankenstein, l'étranger" en exclusivité numérique.

Arte France consacre 45 millions d'euros par an aux documentaires, dont 43 millions dédiés à la coproduction, a rappelé Bruno Patino, directeur éditorial d'Arte.