Arte raconte "Le temps des ouvriers" avec Bernard Lavilliers

Arte raconte mardi trois siècles d'histoire des "damnés de la terre" dans une série documentaire audacieuse, "Le temps des ouvriers", avec la voix du chanteur Bernard Lavilliers.

"Ce sont des histoires qu'on croit connaître et qu'on ne connaît pas bien: chaque pays a ses propres références, comme la Commune en France", explique son réalisateur Stan Neumann dans un entretien à l'AFP.

Diffusé le mardi 28 avril à 20H50, le documentaire est déjà visionnable sur le site d'Arte.

Comme dans les programmes d'histoire à l'école, le récit des révolutions industrielles commence au XVIIIe siècle au Royaume-Uni: des entrepreneurs rassemblent des milliers de paysans et de tisserands sous le signe du progrès et de la discipline, dans des usines.

Mais Stan Neumann s'intéresse au point de vue des ouvriers, à leurs chants, à leurs souffrances, à leurs combats et leur émancipation, de l'Espagne à la Russie.

Les épisodes du documentaire (4X58 min) font résonner l'histoire des ouvriers d'Europe avec le monde du travail des années 2020, dans un kaléidoscope d'images d'archives, de films et de témoignages.

Le prolifique documentariste, spécialisé dans l'histoire, l'art et l'architecture, s'appuie aussi sur les animations pédagogiques et pleines d'humour de Joris Clerté (qui a notamment habillé l'émission d'Arte "Karambolage").

Des ouvriers d'aujourd'hui racontent face caméra comment ces formes d'organisation du travail ont fait des petits.

"La question du contrôle du temps est par exemple totalement contemporaine", énonce Stan Neumann. En 1850, l'aciérie allemande Krupp "invente un poste de contrôleur du temps aux toilettes". Aujourd'hui, l'ouvrière et syndicaliste Ghislaine Tormos "nous parle de son usine PSA, où on a commencé à mesurer leur temps de la même manière".

- Collectif désamorcé -

"Le temps des ouvriers" s'appuie sur l'expertise d'historiens et philosophes comme les Français Jacques Rancière, Marion Fontaine et Xavier Vigna, l'Italien Alessandro Portelli ou l'Ecossais Arthur McIvor, qui abordent les syndicats, l'autogestion, l'anarchisme, les congés payés ou le communisme.

L'écrivain Joseph Ponthus raconte son expérience d'intérimaire dans un abattoir breton. Bernard Lavilliers, soutien des "mains d'or", s'est enthousiasmé pour le projet et accompagne le spectateur d'une voix sobre.

Le réalisateur explique avoir pris dans l'analyse marxiste de la condition ouvrière "ce qu'elle a de vivant et passionnant", mais en se libérant "de son caractère messianique et de toutes les déformations qui ont eu lieu par la suite, y compris le marxisme-léninisme et le stalinisme, ces petits monstres".

Au début du XIXe siècle, la population ouvrière des grandes villes, "exploitée, affamée, mécontente et méconnue, fait peur", raconte le documentaire. Les révolutions se multiplient, avec leurs échecs. Les conditions de travail s'améliorent lentement (on limite le travail des enfants), mais le travail à la chaîne s'impose, avec le sentiment d'aliénation qui l'accompagne.

Le dernier épisode ausculte la "désindustrialisation" de la fin du XXe siècle.

Que reste-t-il du poing levé? "Tout ce que les ouvriers ont obtenu, c'est parce qu'ils étaient capables de faire peur", résume le réalisateur. "On a défait ce mouvement-là, on a désamorcé le mouvement collectif, en promettant le salut individuel".

"Non seulement l'exploitation n'a pas disparu, mais on a plutôt tendance à revenir en arrière sur un certain nombre d'acquis. On revient à des situations du XIXe siècle", estime Stan Neumann, qui a demandé à filmer dans les entrepôts du géant Amazon, lequel a refusé.

