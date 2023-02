Arthur H met en musique la pulsion de vie

Dans son dernier album, Arthur H célèbre "la pulsion de vie" au travers de figures comme Brigitte Fontaine, sorte de marraine déglinguée, ou Jacques Higelin, revenant tout en pudeur sur "Le secret" de ce père abusé dans son enfance.

Un secret qui n'en est pas un pour ceux qui ont suivi la carrière du "grand Jacques", disparu en 2018. Higelin senior l'évoquait dans son autobiographie "Je vis pas ma vie, je la rêve" en 2015.

Mais l'interprète de "Tombé du ciel" évacuait rapidement le sujet. Et le balayait aussi en interview, comme sur franceinfo en 2015: "j'en ai tellement voulu à ce mec (...) mais ça m'a pas gagné le cerveau".

"Je n'avais jamais réfléchi à faire une chanson là-dessus, c'est en parlant avec Valérie Lehoux (biographe de Jacques Higelin) qui va sortir un très beau livre sur le sujet: mon père lui avait demandé de raconter l'histoire, j'ai été sensible à ce respect d'une parole donnée", expose à l'AFP Arthur H.

"Alors cette histoire qui me tue/Révèle-la, libère-moi" chante-t-il dans "Le secret", un des titres de son album "La vie" qui sort vendredi.

Le livre de la journaliste Valérie Lehoux, "Car toujours le silence tue" (Flammarion), sort le 1er mars.

Ce titre tout en pudeur n'est qu'un des bijoux proposé par Arthur H pour conter les élans de vie qui surgissent dans les ténèbres. "Titanic", sur un bel océan de cordes, rend hommage à un des musiciens du paquebot qui joua jusqu'au dernier moment pendant le naufrage.

"C'est une vraie question aujourd'hui: est-ce qu'on peut aller bien quand tout va mal?", établit le chanteur.

- "Déclaration d'amour" -

Il a trouvé sa réponse: "c'est oui". "Si on aime l'Histoire, on voit qu'elle est très chaotique et assez violente, mais quand on sent que quelque chose coule, ce n'est pas forcément la fin de la vie".

"Cet orchestre a continué à jouer à la fois car les musiciens étaient obligés de le faire, mais aussi pour une sorte de déclaration d'amour à la musique et à la vie: c'est malheureusement une belle image pour notre époque".

"Divin blasphème" est une ode à Brigitte Fontaine, fée surréaliste de la chanson française, complice de Jacques Higelin, qui s'est penchée au-dessus du berceau d'Arthur H. Lui seul peut lui rendre un tel hommage, entre poésie et irrévérence.

"Brigitte, je l'aime et je l'adore et comme je la connais depuis que je suis né, il y a une forme de confiance et d'intimité, j'aime bien me moquer d'elle, avec beaucoup d'amour, et elle a l'air de bien aimer ça aussi, mais c'est sûr que je ne ferai pas ça avec quelqu'un d'autre", sourit le quinquagénaire.

Arthur H fut un de ceux épargnés par Brigitte Fontaine quand le Printemps de Bourges dévoila en 2022 le casting pour entourer la chanteuse pour un concert-hommage. Car s'y trouvaient des artistes qu'elle n'avait pas choisis.

"Avant le concert, elle était folle de rage, vitupérait contre tout le monde, mais après elle était sur un nuage, ça lui a fait du bien, très plaisir, il y avait de très belles réussites dans le spectacle, ça lui a donné de l'énergie", se souvient Arthur H.