Assises de l'Ain: une demi-heure de flou autour du meurtre d'une postière

Un créneau "serré" d'une demi-heure pour la commission du crime et un accusé frappé d'"amnésie partielle" : le meurtre de la postière de Montréal-la-Cluse en 2008, jugé devant les assises de l'Ain, reste entouré de zones d'ombre.

Le dernier signe de vie de Catherine Burgod est un SMS envoyé à 8H36. Et à 9H05, deux clients découvrent la guichetière de 41 ans, alors mère de deux enfants et enceinte de cinq mois, baignant dans une mare de sang dans l'agence postale de Montréal-la-Cluse (Ain) le 19 décembre 2008. Les relevés des légistes dénombreront 28 coups de couteau.

Durant cette demi-heure cruciale, "il est très difficile d'estimer quoi que ce soit car M. Diallo change de nombreuses fois de version", déplore mardi à la barre le directeur d'enquête.

Jugé depuis lundi devant les assises pour le meurtre de Catherine Burgod, Mamadou Diallo, 32 ans, clame son innocence. Il reconnaît s'être rendu le matin des faits dans l'agence postale mais il soutient avoir découvert le corps de la quadragénaire et avoir pris la fuite dans la panique, après s'être emparé d'une liasse de billets.

L'enquête avait un temps pointé comme suspect Gérald Thomassin, ex-espoir du cinéma français devenu marginal, qui habitait en 2008 en face de la petite poste. Porté disparu depuis 2019, l'ancien acteur a depuis bénéficié d'un non-lieu.

L'enquête a pris un tour nouveau en 2017 lorsqu'une correspondance est établie entre l'empreinte génétique de Mamadou Diallo et l'ADN prélevé sur un monnayeur de l'agence et sur un sac retrouvé près du corps de la victime. Alors lycéen, celui qui devient le suspect numéro un effectuait un stage près de Montréal-la-Cluse en décembre 2008.

Pour le gendarme, sa défense se heurte notamment à un "problème majeur" : "son amnésie partielle". "M. Diallo se souvient très bien d'avant et d'après et, comme par hasard, il ne se souvient pas du pendant", quand il se trouvait à l'intérieur de la poste, relève-t-il.

- "Tout est possible" -

A la question d'un juré sur la possibilité que deux personnes se soient "succédées" entre 8H36 et 9H05 dans le bureau de poste, l'enquêteur admet que "le créneau est serré mais tout est possible".

"On peut envisager cette hypothèse que quelqu'un faisait le guet et qu'ils ont pris la poudre d'escampette en voyant arriver M. Diallo", rebondit l'avocate de la défense, Me Sylvie Noachovitch, en rappelant que son client a évoqué une voiture "bleu vert", garée devant l'agence, et qui aurait quitté les lieux à son arrivée.

Pour Me Noakovitch, l'absence de souvenir de son client, âgé de 19 ans au moment des faits, est due à son "amnésie traumatique" face à une scène macabre.

Les enquêteurs, eux, se sont heurtés aux versions changeantes, voire inexactes, de M. Diallo, unanimement décrit sous des traits flatteurs par son entourage au premier jour de son procès.

"Il ne donne aucune explication sur l'endroit où il a pris les billets" durant ses auditions et lors de la reconstitution, souligne le gendarme.

L'enquêteur s'interroge aussi sur l'utilité de voler un gilet sur la scène de crime - larcin que M. Diallo a admis en expliquant y avoir dissimulé des billets . Si, selon sa version, le vol s'élève à 400 euros, "ça se glisse dans une poche", fait remarquer le directeur d'enquête.

"Une autre hypothèse, s'il a participé à ce meurtre, il a pu avoir du sang sur lui et il s'est servi du gilet pour cacher les taches", avance-t-il.

Mais un autre élément a troublé la cour : tout l'argent détenu dans cette agence postale, soit une somme d'environ 2.500 euros selon l'instruction, a été dérobé, à l'exception d'une "liasse piégée" restée dans le monnayeur.

Une liasse "similaire à une autre" en dehors du fait que les numéros des billets avaient été relevés, précise le gendarme. "Est-ce une liasse qui a échappé au braqueur ? on ne sait pas", ajoute-t-il, dubitatif.

L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Verdict attendu le 4 avril.