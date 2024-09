Astérix sort un album au profit des Restos du cœur

Un album hors série d'Astérix paraît mercredi au profit des Restos du cœur, entre livre de recettes et rétrospectives des banquets du célèbre village gaulois.

"Astérix les 40 banquets: à table avec de grands chefs gaulois!" est vendu 15 euros, avec l'intégralité des bénéfices et les droits d'auteur des ayants droit reversés à l'organisation caritative.

L'ouvrage reproduit la dernière case de chacune des aventures d'Astérix, quand, généralement à la nuit tombée, les Gaulois se retrouvent ensemble à table.

Un chef donne ensuite son menu pour un banquet réussi, avec les recettes correspondantes.

"On voulait apporter notre pierre aux Restos du cœur", affirme à l'AFP le directeur général des éditions Albert René, Céleste Surugue, qui a rencontré via un ami commun Romain Colucci, le fils de Coluche, fondateur des Restos.

"Pour nous, tout de suite, il y a eu une évidence: il fallait qu'Astérix et les Restos se retrouvent autour des banquets et des grands chefs", a-t-il ajouté.

Jérémie et Sophie Verdeau Pollini, du Potager du Nebbio à Oletta (Haute-Corse), illustrent le banquet de l'album "Astérix en Corse" avec des blinis de châtaigne et crème de brocciu, et du velouté de potimarron, recettes de saison.

"L'album a fait rire toute ma génération en Corse. Il est plein de scènes assez vraies, même si c'est de la caricature, c'est exagéré, en tout cas c'est très drôle", dit la cheffe.

"J'ai voulu donner ma contribution aux Restos de cette manière. Entre leur travail et le nôtre, il y a des ponts: on fait de plus en plus attention à ne pas jeter, et à redistribuer", ajoute-t-elle.

Pour les Restos du cœur, cette période de la fin d'année est "critique", explique son porte-parole Yves Mérillon.

"La notoriété d'Astérix est un plus pour nous. Il y a un point commun, qui est que notre fondateur était un humoriste, et Goscinny et Uderzo de grands noms de l'humour aussi. L'activité que nous menons est grave, mais nous ne voulons surtout pas le faire dans la tristesse", souligne-t-il.

Depuis 2001, Astérix sort un nouvel album toutes les années impaires, à l'automne. Aucun élément n'a été révélé sur celui à venir en 2025.