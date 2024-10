Atelier des Lumières, musée Grévin: Astérix fête ses 65 ans à Paris

D'abord l'Atelier des lumières, ensuite le musée Grévin: Astérix fête avec ses amis, les irréductibles Gaulois, son 65e anniversaire en investissant Lutèce... appelée aujourd'hui Paris.

C'est le 29 octobre 1959 que sont nés le villageois rusé et ses comparses, de l'imagination du scénariste René Goscinny et du dessinateur Albert Uderzo, dans le premier numéro de l'hebdomadaire Pilote.

Populaire auprès des lecteurs de ce magazine, il est resté un héros assez confidentiel pendant quelques années. Jusqu'à la publication des albums de BD, qui vont lui assurer une notoriété immense.

Aujourd'hui, elle est mondiale. C'est sur elle que mise l'Atelier des lumières, centre d'art numérique et immersif installé au sein d'une ancienne fonderie, dans un quartier autrefois industriel de l'Est parisien.

"Astérix, le voyage immersif", ouvert à partir de vendredi, offre 40 minutes de son et lumière en intérieur autour des périples d'Astérix, de son fidèle ami Obélix et de leur chien Idéfix.

Querelleurs, bons vivants

Les dessins de la tour de Londinium d'"Astérix chez les Bretons", de l'Atlantique de "La Grande Traversée", de la Grèce d'"Astérix aux Jeux olympiques" ou de l'Inde d'"Astérix chez Rahàzade" sont notamment présentés lors de l'exposition "Astérix le voyage immersif", à l'Atelier des Lumières, à Paris, à partir du 18 octobre AFP

"Je suis assez bluffée. Très émue même", dit à l'AFP Anne Goscinny, la fille du scénariste.

"Se dire que cet univers qui a été créé, sur un balcon à Bobigny, près de Paris, par deux jeunes auteurs géniaux, mais qui n'imaginaient pas une seconde que 65 ans plus tard, il y aurait ce spectacle quelque part dans Paris, cela va au-delà de la success story", poursuit-elle.

Un jour où ils discutaient chez Uderzo, à Bobigny, les deux hommes, alors âgés de 32 et 33 ans, et chargés de lancer une nouvelle série, avaient eu l'idée de l'Antiquité et des Gaulois. Ils leurs donneraient les défauts et qualités qu'on prête aux Français: querelleurs, bons vivants, frondeurs.

Le "prétexte narratif" à l'Atelier des lumières, comme l'a expliqué à la presse le directeur artistique Patrick Vuittenez, est l'enlèvement du druide Panoramix par les Romains. Comme dans le premier album, "Astérix le Gaulois", en 1961.

De là, Astérix et Obélix vont parcourir non seulement la Gaule, mais le reste du monde, pour délivrer le vieil homme. Lequel est dans la capitale de l'Empire, Rome.

On retrouve, entre autres, les dessins de la tour de Londinium d'"Astérix chez les Bretons", de l'Atlantique de "La Grande Traversée", de la Grèce d'"Astérix aux Jeux olympiques" ou de l'Inde d'"Astérix chez Rahàzade". Sur une bande-son très variée, qui va de Beethoven au rock.

"Artbook"

L'exposition "Astérix le voyage immersif" ouvre vendredi 18 octobre à l'Atelier des Lumières, à Paris AFP

Astérix est une affaire très rentable pour ses ayants droit, les familles des deux créateurs, et son éditeur, Albert René.

Celui-ci lance chaque année impaire un nouvel album qui se vend en millions d'exemplaires. Le 40e, "L'Iris blanc" en 2023, a été un best-seller de plus, en bénéficiant de la curiosité autour du nouveau scénariste, Fabcaro. Le dessin reste en revanche depuis 2013 l'apanage d'un Didier Conrad très fidèle au graphisme d'Uderzo.

Les années paires, les Gaulois trouvent d'autres déclinaisons. Ce sera cette fois l'entrée au musée Grévin. La statue de cire d'Astérix, Obélix, Idéfix et un Romain sera visible à partir du 23 octobre.

Le même jour paraît l'"artbook" du premier album, "Astérix le Gaulois". Un "tirage limité" pour les fans, avec la reproduction, dans un coffret, d'un côté du tapuscrit de Goscinny, et de l'autre des planches originales d'Uderzo.

S'y ajoutent Idéfix et les Irréductibles, série de BD créée en 2021, ou des rééditions de luxe: cinq d'entre elles sont parues en 2024.

Avec le reste d'Hachette Livre, dont elles sont l'un des joyaux, les éditions Albert René sont passées fin 2023 dans l'escarcelle de Vivendi, propriété du milliardaire Vincent Bolloré.