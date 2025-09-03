Attribué à Donatello, un buste retrouvé en Slovaquie n'est qu'une contrefaçon

Le
03 Sep. 2025 à 16h32 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Une copie du buste d Sainte Constance, faussement attribuée à Donatello selon le gouvernement slovaque

Une copie du buste de Sainte Constance, faussement attribuée à Donatello selon le gouvernement slovaque

SNM-Spiš Museum/AFP
Peter ZUPNIK
Les autorités slovaques ont annoncé mercredi qu'un buste attribué au sculpteur florentin de la Renaissance Donatello était en réalité une "contrefaçon de qualité médiocre".

"Je vais en décevoir certains, c'est un magnifique buste en marbre et je l'aime beaucoup, mais c'est une contrefaçon délibérée", a déclaré devant la presse le secrétaire général du ministère de la Culture Lukas Machala.

Ce buste avait été découvert dans une collection du musée Spis à Levoca, dans l'est de ce pays d'Europe centrale et l'historienne Marta Herucova estimait qu'il pouvait "en théorie être attribué à Donatello" (1386-1466).

Même si son authenticité devait être confirmée et qu'elle se montrait prudente, Mme Herucova espérait qu'une collaboration internationale permettrait de corroborer ses dires.

La nouvelle avait cependant fait sensation, alors que la Slovaquie possède peu de patrimoine d'une telle envergure internationale.

Le buste en question appartenait auparavant à une famille ayant fui devant l'avancée des troupes soviétiques en 1945.

La trouvaille avait été rendue publique en février et le gouvernement avait transféré la statue sous bonne garde dans un bâtiment du ministère de l'Intérieur.

Il a demandé l'avis d'un expert en sculpture de la Renaissance italienne, Francesco Caglioti, qui s'est rendu en Slovaquie en juillet.

Selon ses conclusions, l'oeuvre peut "avec certitude" être identifiée comme une copie du XIXe siècle créée à partir d'un moulage en plâtre d'une sculpture attribuée à un autre artiste florentin de la Renaissance, Desiderio da Settignano.

L'originale, baptisée "buste de Sainte Constance", se trouve au musée Louvre à Paris.

Culture
SLOVAQUIE

