Au cinéma de la prison des Baumettes, on se projette dans le monde d'après

Ils sont derrière les murs mais devant la caméra: à la prison des Baumettes, à Marseille, un atelier organisé dans le cadre du festival de cinéma arabe Aflam propose à des détenus de s'évader, par le cinéma, comme une invitation à préparer l'après.

"J'aimerais aller dans une île paradisiaque, où il y a une plage, des tropiques": survêtement rouge et grand sourire aux lèvres, le candide Walid doit convaincre un inflexible passeur, joué par Mohammed, de le laisser accéder à un autre monde convoité.

"Tu veux aller aux tropiques, t'es même pas allé au Prado", un célèbre boulevard de Marseille, réplique ce dernier à son comparse aux rêves d'évasion.

La scène se déroule devant l'écran de la salle de cinéma installée dans une unité de la prison des Baumettes où sont incarcérés environ 80 détenus purgeant des peines de moins de deux ans et qui préparent leur sortie.

L'atelier, qui réunit détenus et intervenants extérieurs comme l'artiste égyptien Salam Yousry, chargé de l'animer, vise à créer une véritable dynamique de groupe. Il devrait déboucher sur la création d'un petit film puisque les exercices sont pour la plupart filmés.

"Mélanger dans cette salle des gens de l'extérieur, cela permet aussi aux personnes incarcérées de sortir de cette position de groupe de détenus", souligne Pierre Poncelet, membre de l'association Lieux fictifs qui gère le studio et y dispense des formations à l'audiovisuel.

Comme une métaphore de ces envies d'ailleurs, la petite salle de projection de la prison tient l'univers carcéral à distance: les sièges rouges, la toile de l'écran, la régie font oublier aux détenus, trois jours durant, qu'ils sont incarcérés.

Salam Yousry doit parfois faire preuve de conviction et recadrer les participants, comme Mohammed, qui se dispersent: "Toi, tu dis tu passes ou tu ne passes pas, c'est tout", intime-t-il au jeune homme, qui expérimente son nouveau rôle.

- "Réinsertion très complexe" -

Dans un univers où les émotions sont mises de côté, le formateur doit aussi parfois lutter pour que les détenus fassent fonctionner leur imagination, d'où le recours à des exercices pratiques: jouer des dialogues, des chorégraphies voire chanter rendent plus palpables certaines étapes abstraites du processus créatif, comme celle du "storyboard".

"Il ne faut pas penser au public, il ne faut pas penser au sens", martèle l'artiste, incitant le groupe à s'amuser avant tout. "Ce n'est pas le film qui compte, c'est le processus qu'on fait ensemble".

"Pour moi, ce qui est primordial, c'est la façon dont les détenus vont se réapproprier les choses, transformant la proposition initiale", estime Pierre Poncelet.

Un exercice relevé haut la main par Fatah qui a remplacé Mohammed dans le rôle du passeur, muni d'une épée et d'un bouclier de fortune - un balai et un couvercle de poubelle.

"Ce n'est pas possible", assène le jeune homme à la silhouette longiligne et aux lunettes d'instituteur.

"J'ai fait passer George Clooney et Brad Pitt il y a deux minutes", dit-il en barrant le passage,

"Moi, si personne passe, ça m'arrange, comme M. Zemmour. Immigration zéro", lance-t-il, suscitant une nouvelle salve de rires.

Regard azur et cheveux grisonnants, Sébastien ne manque pas une miette de l'atelier, même s'il intervient peu. "Pour l'instant, je suis dans la retenue", concède celui qui se voit davantage derrière que devant la caméra. "J'aimerais apprendre à manier la caméra pour aller filmer les gens en difficulté, montrer leur quotidien et voir si on peut les aider".

Avec ces formations, "il y a quelque chose qui est initié mais après, ce qui se passe à l'extérieur dépend de tellement d'autres choses aussi", relève Pierre Poncelet. "La réinsertion, c'est très complexe, cela peut dépendre d'une formation professionnelle mais pas que".