Au Collège de France, "on enseigne tout à tout le monde"

Des cours gratuits sur internet



Chaire des "mondes francophones"

Le Professeur Alain Prochiantz, invité de TV5MONDE, vante les mérites du Collège de France, dont il est administrateur : "une institution où l'on enseigne tout à tout le monde. On enseigne toutes les disciplines : on recrute des professeurs parce qu'on estime qu'ils sont excellents. Et on construit le programme autour du professeur".La mission du Collège de France , depuis le XVIe siècle : "nous adresser au grand public, sans baisser le niveau. Faire comprendre ce que c'est que la science qui se fait aujourd'hui" affirme Alain Prochiantz.Les cours sont consultables gratuitement sur internet et d'ailleurs, même si le plus grand amphithéâtre de l'institution, à Paris, peut accueillir 500 personnes, "la très grande majorité de nos auditeurs nous prennent quand ils ont le temps, avec des podcasts. On peut décentraliser nos cours, dans les régions françaises ou dans des universités avec lesquelles nous avons passé un accord. Cette année, beaucoup de professeurs font leur cours à Chicago, par exemple".En partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, le Collège de France a créé une chaire des "mondes francophones". Ce dont se félicite Alain Prochiantz : "la première titulaire est madame Yanick Lahens (NDLR : écrivaine haïtienne, lauréate de l'édition 2014 du prix Femina), on est très contents". La leçon inaugurale de cette nouvelle chaire aura lieu le 21 mars 2019.