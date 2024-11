Au Kenya, un festival pour célébrer et protéger la culture maa

Le festival maa célèbre l'une des communautés kényanes les plus connues, qui a fait preuve d'une résilience remarquable face aux défis de la modernisation et du changement climatique.

Des membres de tribus sont venus cette semaine de tout le pays dans la réserve nationale de Samburu (centre), où la technologie moderne côtoie la culture ancienne.

Dans une hutte au toit de paille et aux murs en torchis, des femmes se passent des smartphones et une tablette pour partager des photos d'autres tribus qu'elles viennent de rencontrer.

Sur la scène principale, des musiciens mêlent le battement guttural hypnotique des chants maa à des rythmes contemporains.

Un peu plus loin, des personnes portant des colliers de perles et coiffes éblouissantes forment un cercle, sautent et dansent, selon une tradition beaucoup plus ancienne.

Le Kenya compte des dizaines de tribus, mais ce sont les communautés pastorales maa - nommées d'après la langue qu'elles partagent - qui, en ayant conservé leurs vêtements et leurs coutumes anciennes, sont devenues un symbole du pays.

Les Massaï sont les plus connus des touristes, mais la communauté maa comprend aussi les tribus Samburu, les Njemps, Laikipiak, et bien d'autres.

"Les Maa vivaient en communauté", explique Stella Napanu du Northern Rangelands Trust, un groupe de protection de l'environnement dirigé par les communautés autochtones. "Cela les a rendus plus forts et a contribué à protéger leur culture des influences extérieures."

Une femme présente une robe mêlant modernité et tradition au festival maa organisé dans la réserve nationale de Samburu, dans le centre du Kenya, le 7 novembre 2024 AFP

Le changement climatique constitue cependant une menace pour les communautés.

La diminution des ressources en eau a forcé les éleveurs à s'éloigner de leurs familles, mettant les liens communautaires à rude épreuve.

"Il y a un fossé entre les aînés et les jeunes à cause de cela, et cela a affaibli nos structures gouvernementales", explique Mme Napanu.

"Une religion pour nous"

D'autres changements ont été plus positifs.

Les musiciens maa ont de nouveaux moyens de communication comme YouTube, qui les aident se faire connaître du reste du monde. Aujourd'hui, certains donnent des concerts en France et en Australie.

"Dieu nous a donné cette culture, nous devons donc la préserver pour nos enfants", a déclaré une femme qui s'est récemment rendue en Allemagne pour montrer ses créations en perles.

Mais la vie en communauté a peu de chances de survivre à l'attrait de la ville.

"Certains aspects de notre culture ne survivront pas très longtemps", juge Nasieku Letipila, 42 ans, qui dirige le département de la culture du comté de Samburu. "Pour les Maa, si j'ai 10 vaches et que mon voisin n'en a aucune, je dois partager - je ne peux pas manger s'ils ne peuvent pas manger - c'est la plus belle partie de notre culture".

Des morans (guerriers traditionnels) de la tribu Samburu, au festival maa organisé dans la réserve nationale de Samburu, dans le centre du Kenya, le 7 novembre 2024 AFP

"Cela nous a fait vivre, mais c'est la partie la plus difficile à maintenir. Maintenant, je vis dans une ville, dans une communauté fermée, et je ne connais pas mes voisins", explique-t-elle.

Le festival annuel maa, lancé l'année dernière, est une occasion de renouer avec ces coutumes anciennes.

"Je dois toujours retourner au village et vivre comme ça pendant un certain temps", a déclaré Mme Letipila. "Notre culture est la plus forte du Kenya. C'est une religion pour nous, nous ne pouvons pas vivre sans elle."