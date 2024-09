Au Livre sur la place à Nancy, Edgar Morin et les auteurs de la rentrée

Edgar Morin, qui a publié pas moins de quatre livres cette année, préside la 46e édition du festival Le Livre sur la place à Nancy, où se retrouvent les auteurs vedettes de la rentrée littéraire.

Le philosophe, né en 1921, et qui a fait paraître son premier ouvrage en 1946, n'a pas terminé de penser.

"C'est un jeune homme de 103 ans et je me suis dit: pourquoi s'arrêter à son âge ? On ne devrait pas y prêter attention", explique à l'AFP la commissaire générale du festival, Sarah Polacci.

"Nous lui avons donc proposé de présider cette édition. Il a répondu: +à mon âge, je ne sais pas où je serai en septembre+. Et nous avons dit que peu importe où il serait, nous le voulions avec nous", a-t-elle raconté.

Edgar Morin sera sur la scène de l'Opéra, place Stanislas, vendredi à 18h, pour répondre à des questions de la journaliste Laure Adler. Le comédien Philippe Torreton lira des extraits de son roman "L'année a perdu son printemps", paru en juin aux éditions Denoël.

Il doit aussi participer à l'inauguration du forum littéraire Bernard Pivot, qui rend hommage au célèbre présentateur d'Apostrophes, décédé en mai à 89 ans.

"Bernard Pivot a porté la littérature auprès du grand public, a présidé Le Livre sur la place et l'Académie Goncourt. C'est un modèle, un homme d'une élégance folle, généreux, intelligent, drôle. Que ses filles soient là nous touche", affirme Sarah Polacci.

Le festival est aussi un lieu où l'on parle beaucoup du prix Goncourt, décerné cette année le 4 novembre. Six des dix membres du jury sont à Nancy, dont bien évidemment son président, le Lorrain Philippe Claudel.

Parmi les autres auteurs qui auront l'honneur de la scène de l'Opéra national de Lorraine, deux des favoris du prix, le Franco-Algérien Kamel Daoud et le Franco-Rwandais Gaël Faye.

"Je n'aurais pas donné cette tribune si je n'avais pas autant aimé les deux romans", souligne la commissaire générale du festival nancéien. "Celui de Kamel Daoud m'a bouleversée de plein de manières: c'est politique, c'est poétique. Gaël Faye aussi: c'est sa voix qu'on entend, qui est unique".

Le Livre sur la place dure de jeudi soir à dimanche. Il avait attiré 130.000 visiteurs en 2023.