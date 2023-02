Au procès d'un influenceur jugé pour assassinat, la "confusion" du réel et du virtuel

Peut-on se perdre sur les réseaux sociaux jusqu'à dissoudre la frontière entre réalité et virtualité ? À l'ouverture du procès d'un influenceur jugé pour assassinat, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis s'est demandée vendredi comment la culture de l'agressivité en ligne peut aboutir à la mort d'un homme.

Fils unique de l'actrice Firmine Richard ("Huit femmes", "Romuald et Juliette", "Les Profs 2"...), Keneff Leauva, 40 ans, est poursuivi pour avoir en avril 2021 poignardé à mort un internaute qui s'était présenté à son domicile au petit matin après une dispute devant cinq cents spectateurs sur l'application de vidéo en direct Bigo Live.

Pour cette première journée d'une semaine d'audience, les débats ont brossé devant la cour le portrait d'un accusé turbulent et solitaire, élevé à la dure en Île-de-France et en Guadeloupe dans l'ombre d'une mère célèbre et souvent absente pour des tournages, loin de son père violent.

Utilisateur compulsif des réseaux Periscope puis Bigo, Keneff Leauva a trouvé dans son avatar numérique un moyen de pallier à ses carences affectives, estime une psychologue pour laquelle "il est manifeste qu'il est dans une confusion entre la réalité et le monde virtuel".

"Les réseaux sociaux ont pu devenir un univers de suppléance, où on peut essayer de reconstruire une image de soi, de narcissisme défaillant", détaille l'experte tandis, dans le box vitré, Keneff Leauva l'écoute en pleurs.

Sorti de l'école sans diplôme, l'accusé n'a ni ami ni carrière professionnelle lorsqu'il rencontre un certain succès en documentant à partir de 2017 sur Periscope son quotidien de chauffeur Uber. Il s'établit alors comme une figure en vue de la petite, mais pas toujours bienveillante, communauté du live-streaming.

D'inoffensifs "lives" le montrant chantant des karaokés, dansant en musique ou prodiguant des séances d'"hypnose", Keneff Leauva dérive cependant vers une face plus sombre d'internet. Dans cette communauté qui se repaît des "clashs" en tous genres, il se mue en personnage virulent, agressif, prompt à en découdre avec le moindre provocateur qui "touche à maman".

- Amitiés fragiles -

De ces bagarres en ligne comme hors ligne, pour lesquelles il est capable de conduire des centaines de kilomètres en voiture, il gagne buzz et abonnés - mais aussi des condamnations judiciaires qui l'envoient faire une cure de déconnexion de quelques mois en prison. Mordu par un internaute qu'il étranglait, son annulaire droite amputé témoigne de la violence de ces corps-à-corps.

Pourtant la baston et les prises de bec ne résument pas tout ce que lui offraient les réseaux sociaux, pondère dans son box le costaud quadragénaire. Car sur ces applications, pour la première fois de sa vie, Keneff Leauva a aussi des "amis" à la pelle. Il sillonne même la France pour les rencontrer.

"En six-sept ans, j'ai dû voir une centaine de personnes qui étaient sur les réseaux comme moi. C'était des amis: on partageait un repas, on faisait une soirée ensemble. Ça n'a pas été que du virtuel, il y a eu des rencontres dans le réel", assure-t-il, vêtu d'un gilet gris et polo boutonné jusqu'au cou.

Des amitiés qui s'avèrent toutefois bien versatiles et tournent à l'aigre pour des futilités. "Avec les disputes qu'il y avait sur les réseaux sociaux, le lundi vous êtes amis, le mardi vous êtes ennemis."

Ainsi de sa relation avec Mamadi T., alias "Moussa VR6", avec lequel il s'est brouillé pour une obscure histoire d'ex. Savamment mise en scène, commentée, feuilletonnée, leur discorde fait les choux gras de la communauté Bigo.

Jusqu'à ce fatal dimanche 11 avril 2021. Ce jour-là, le "clash" entre eux dégénère tant que Moussa débarque à six heures du matin au domicile de Firmine Richard à Pantin (Seine-Saint-Denis), où vit Keneff Leauva.

Convaincu que son ancien ami vient pour l'humilier et filmer la scène pour ruiner sa réputation de dur à cuire, Keneff Leauva descend avec un couteau de cuisine. Lors de leur bagarre, il lui en porte cinq coups.

"Dans sa tête, ce n'est quasiment pas réel ce qu'il s'est passé, l'autre ne peut pas mourir (...) Il y a possibilité de tomber et de se relever, un peu comme dans un jeu vidéo", suppute l'experte psychologue.

Sauf que Mamadi T. ne s'est jamais relevé.