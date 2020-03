Au Qatar, la ruée vers l'art

Les polémiques s’exacerbent. Exporter avions et missiles à des pays répressifs relèverait de la loi d’un marché ouvert, mais leur prêter ou céder des œuvres artistiques équivaudrait à vendre son âme.



Une seule et même idée-force rebondit d’une polémique à l’autre, à savoir que l’art se savoure mais ne s’exporte pas, en tout cas pas en tant que « produit » fini, standardisé. Qui plus est lorsqu’il s’agit de traiter avec des clients aux « mœurs rétrogrades » ; qui aspireraient plus à s’acheter une meilleure image d’eux-mêmes qu’à acquérir un quelconque chef-d’œuvre artistique.

Dernier rebond en date de ces controverses, l’exposition "Notre monde moderne brûle", organisée par le Musée arabe d’art moderne et contemporain (Mat’haf, sis à Doha, conçu par l’architecte français Jean Nouvel), au Palais de Tokyo, à Paris. Le magazine Art Newspaper s’empresse de déplorer que l’institution accepte de coopérer avec un Etat, le Qatar, qui pénalise l’homosexualité, oubliant d’indiquer au passage que les rapports hétérosexuels extra-conjugaux sont tous aussi hors-la-loi.

"Opération à caractère privée"

Piquée au vif, la direction du centre d’art parisien, qui accueille, là, l’exposition inaugurant l’année culturelle Qatar-France 2020, n’a pas tardé à réagir via communiqués et interviews en soulignant, d’abord, que la peine de mort pour homosexualité n’a jamais été appliquée, ensuite qu’il n’a point traité avec un Etat et qu’il ne s’agit, par conséquent, que d’une « opération à caractère privé ». A la question lancinante -pourquoi coopérer avec des autocrates dont le soudain intérêt pour l’art paraît plus que suspect ?- fonctionnaires et diplomates répondent du tac au tac qu’il n’y a pas meilleur vecteur que l’art et la culture pour "diffuser les valeurs françaises", a fortiori dans un Golfe persique ployant sous le poids d’un american way of life effréné d’une part, et d’un islam ultra conservateur, d’autre part.

Fresque de l'artiste qatarien Faraj Daham rendant hommage aux travailleurs expatriés, visages à moitié masqués, sur un chantier de Doha. © CC

Avaler la pilule

Plus encore, ils font observer que les Etats et les sociétés du Golfe évoluent, certes à pas lents mais sûrs. Au Qatar, cela va de soi mais pas seulement, y compris aux Emirats arabes unis et jusqu’en Arabie saoudite, une classe moyenne éduquée à Washington, Londres et, de plus en plus, à Berlin ou à Paris, aspire vivement à secouer le « joug » moral des « anciens » et des oulémas rigoristes toujours aussi influents. Et quel meilleur moyen, plaident-ils, de leur faire « avaler la pilule » de l’ouverture au monde et au siècle que l’art sous toutes ses formes, à travers expositions, débats, festivals, musées thématiques. Témoin, le musée de l’Esclavage, ouvert à Doha, lequel en étale la millénaire chronique depuis l’Egypte des pharaons jusqu’à notre époque, avec, tout de même, une mention spécifique sur le Qatar où il y est fait état du statut des travailleurs expatriés, longtemps soumis au régime restrictif de la « kafala », et livrés à la férule d’un « tuteur » local ayant tout pouvoir sur tout un chacun d’entre eux. Aboli par l’Etat qatarien début janvier 2020, ce système archaïque reste en vigueur, dans les pays voisins.



Une anecdote en dit encore plus long sur les luttes qui se jouent en coulisse entre un pan entier de la société avide de changements et un courant conservateur qui freine des quatre fers. En préparant, au début de l’année 2020, la Foire internationale du livre de Doha, le ministre qatarien de la Culture et des Sports, Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali, a émis le vœu de voir la France, invitée d’honneur pour l’occasion, y vouer son stand à l’héritage des Lumières, à grands renforts de portraits et de citations, de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, de Condorcet, de Voltaire… Du jamais vu sur les rives du Golfe. Il n’empêche, le souhait d’Al Ali ayant fait froncer plus d’un sourcil, il a fallu placer le salon sous les auspices non plus d’une maxime de Montaigne ou de Diderot mais d’un verset du Coran, intimant aux fidèles d’« user de leur raison », ce « don inestimable » du Ciel.

Entretien : Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali, ministre qatarien de la Culture et des Sports

Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali, le ministre qatarien de la culture et des sports. © CC

Le même ministre de la Culture et des Sports a bien voulu répondre aux questions de TV5MONDE. D’un abord avenant, cultivé, jovial et volontiers ouvert à la discussion à bâtons rompus, ce diplômé de la Pacific, University de l’Oregon, aux Etats-Unis, est aussi à l’aise en anglais qu’en arabe. Entretien.



TV5MONDE : Il est rare de voir un ministre en charge à la fois du sport et de la culture. Quel lien pertinent y voyez-vous ?



Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali : Il saute aux yeux : c’est la jeunesse, celle qui a la vie devant soi, qui se préoccupe de demain et non pas d’hier. Plus de la moitié de mes compatriotes sont des jeunes. Ils vivent dans un univers inconnu de leurs parents. Ils sont connectés autant que leurs aînés étaient isolés, enclavés. Pensez qu’une de mes filles qui n’a que 17 ans, a déjà des amis aux quatre coins de la planète, du Japon au Canada en passant par l’Europe et le Machrek. C’est là notre force, notre chance. Et notre défi. Loin de moi de confondre les loisirs, l’« entertainment », avec la culture, mais il faut s’occuper de nos héritiers à tous les niveaux et nous soucier autant du corps que de l’esprit.



Quel message aimeriez-vous adresser aux Français, à l’occasion de l’année culturelle Qatar-France ?



Un message d’amitié, une amitié que je m’efforce d’enrichir par le biais de l’art et de la culture…. Vous savez, il y a une véritable histoire d’amour entre

nos deux pays. Notre émir parle le français, et il est le seul dans notre région à l’avoir étudié et à encourager son entourage à suivre son exemple. Pour nous, Paris

c’est la capitale de l’art, de tous les arts, culinaire inclus, cela va de soi. C’est la ville des musées les plus somptueux, la métropole du bon goût, en un mot comme en mille, c’est un modèle unique, vu de Doha. Et on n’est pas les seuls au monde de cet avis, vous avez presque 100 millions d’étrangers qui s’y rendent chaque année !

Pour nous, la francophonie est la voie royale pour aller vers l’universel. Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali

Votre pays a rejoint l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et tant qu’Etat associé. Quel rôle y entendez-vous jouer ?



Nous y sommes aux côtés de tant Etats arabes et musulmans que nous avons l’impression d’être à la maison, chez nous. Bien entendu, nous n’avons pas

eu d’expérience coloniale française et c’est tant mieux, un tel héritage n’aurait pas manqué de « polluer » nos rapports. Nous avons deux lycées français à Doha, un

demi-million, soit un quart de nos expatriés dont beaucoup de franco-maghrébins, sont francophones. Pour nous, la francophonie est la voie royale pour aller

vers l’universel, notre commun horizon ?



Doha abrite instituts de recherche, universités, musées Et « think tanks », quelle mission assignez-vous à ces institutions dorées de puissants moyens ?



Il s’agit avant tout pour nous de nous mettre au diapason de notre époque. Nous aimerions offrir aux chercheurs et intellectuels arabes mais aussi musulmans et

non-musulmans, un cadre matériel stable et ouvert où ils pourront à loisir développer leurs facultés, aller au bout de leur quête de savoir, innover et s’épanouir

tout en se « frottant » à des collègues qui viendront du monde entier.



Il faudrait pour ce faire garantir une liberté académique sans entraves autres que les normes régissant la recherche et la création, ce qui veut dire, en clair, mettre

chercheurs et créateurs à l’abri des pressions politiques ou religieuses.



Cela va de soi, nous en sommes conscients et déjà en route vers cet objectif. Ce sera pas chose aisée mais le jeu vaut amplement la chandelle. Nous sommes à la fois un peuple ancien et un Etat jeune, nous ne vivons pas seuls dans la région, il nous faut tenir compte de notre voisinage immédiat, mais notre choix de l’avenir est inscrit dans le marbre. Ce ne sera pas facile, il faudra surmonter ou contourner plus d’un obstacle, nous y pensons et, pour ma part, je suis très optimiste.