Au "Ranch camping" du Cannet, smoking et tongs avant la montée des marches

A quelques kilomètres de la Croisette, Christopher et Noé tentent d'enfiler sous la tente leur smoking pour monter les marches du festival de Cannes: comme eux, plusieurs dizaines de cinéphiles économes ont trouvé refuge au "Ranch camping".

Arrivés d'Ardèche et de Grenoble par un TGV low-cost en début de semaine, Noé qui se lance dans la production vidéo et son ami Christopher, biologiste, ont déniché ce qu'il y a de moins cher pour participer au festival, après avoir obtenu chacun un pass gratuit de trois jours, offert par le Festival aux "passionnés de cinéma" de moins de 28 ans.

A 20 minutes en bus de la Croisette, le verdoyant camping trois étoiles du Cannet est devenu une bonne adresse pour ces festivaliers qui doivent bien constater que les chambres, dont les prix flambent pendant le festival, leurs sont inaccessibles.

"C'est beaucoup moins cher que n'importe quelle location. Je n'aurais pas les moyens de me loger" à Cannes, lance Christopher qui a un peu de mal ce matin là à sortir de sa petite tente pour aller à la douche sous une pluie battante.

En costard et chemise blanche, les deux amis adeptes des bons plans partent tôt pour rejoindre le Palais des festivals et tenter de glaner auprès des professionnels des places pour les projections officielles - et leur fameux tapis rouge - auxquelles leur pass ne donne pas accès.

"En fait, on passe une grande partie de la journée à faire la manche", commente en souriant Noé qui constate amusé le décalage entre la "vraie vie dans le camping" familial et le boulevard de la Croisette traversé par les stars avec son enfilade de boutiques de luxe.

Pour la gérante du "Ranch camping" Dominique Tallis, c'est aussi le seul moment de l'année où elle doit gérer les clients qui font la queue dans la laverie pour profiter de la table à repasser. "Je vois au petit matin les femmes partir avec leurs belles robes et revenir avec les chaussures à talon à la main et le maquillage coulant", raconte la gérante en riant.

- Changement de tenue sur le parking -

"C'est un bon retour à la réalité et en plus c'est convivial", commente serviettes sur l'épaule et trousses de toilette à la main Yvette et Roger Mamalet en entrant dans le "bloc sanitaire" du camping où défilent les festivaliers en tongs.

Tous les deux ans, ces retraités qui s'occupent bénévolement d'un cinéma associatif à Toulouse viennent voir un maximum de films pendant le festival afin de choisir ceux qu'ils projetteront plus tard dans leur salle d'Art et d'Essai.

Avec l'expérience, les deux festivaliers ont appris à gagner en efficacité et c'est dans leur voiture, garée dans le parking sous-terrain du palais, que le couple change d'apparence chaque soir pour avoir le droit de monter les marches.

Dans les couloirs sombres, Roger troc son jean contre un élégant costume et noue son noeud papillon rouge. A l'étroit à l'arrière du véhicule, Yvette, elle, enfile sa longue robe noire avec des bretelles en strass. Un dernier coup d'oeil dans les vitres de la voiture qui font office de miroir et les cinéphiles montent rejoindre les projecteurs du tapis rouge.