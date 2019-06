Au théâtre, une "Vie de Galilée" magnifiée par Christian Lacroix

"Un rouge cardinal": comme sorti d'une peinture de Raphaël, le face-à-face entre Galilée et l'Eglise est immortalisé par des costumes chatoyants de Christian Lacroix à la Comédie-Française, où se donne une nouvelle production de la pièce de Brecht sur le célèbre savant.

"Avec Lacroix, c'est un immense compagnonnage", relève Eric Ruf, administrateur général de "la maison de Molière" qui signe la mise en scène et la scénographie de "La Vie de Galilée" (jusqu'au 21 juillet à la salle Richelieu).

Il faisait référence à la collaboration entamée depuis 1997 entre la Comédie-Française et le grand créateur de mode qui, selon Eric Ruf, "adore le théâtre et a toujours voulu être costumier".

Les costumes historiques sont inspirés de peintures de grands maîtres comme Cranach pour certains bérets, et Van Eyck pour certaines coiffes, selon Lacroix. Les couleurs chatoyantes des robes pour les dames de la cour et des ecclésiastiques contrastent avec celles de l'entourage de Galilée ou des savants, plus sobres.

Les costumes vont de pair avec la scénographie d'Eric Ruf qui a voulu exploiter les talents des ateliers de la Comédie-Française pour produire des décors composés essentiellement de larges toiles, tels des retables rappelant la chapelle Sixtine.

La pièce, écrite en 1938 et remaniée jusqu'en 1955 par le dramaturge allemand, parle de la plus grande "fake news" du 17e siècle, défendue alors par le Vatican: la Terre est le centre de l'univers et est immobile.

Se basant sur la théorie révolutionnaire de Corpernic, Galilée, mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien, défendra que "la Terre tourne allègrement autour du Soleil, et avec elle tous les marchands de poisson, négociants, princes et cardinaux, et même le pape".

Il se rétractera sous la menace de la torture et finira sa vie en résidence surveillée. Il ne sera réhabilité qu'au 20e siècle.

"Le propos de Brecht est magnifiquement équilibré entre la dénonciation du dogme et de la théocratie mais aussi le doute posé sur la finitude de la science", précise M. Ruf.

D'après lui, le public pourrait être beaucoup plus réceptif au message de Brecht à l'heure des "climato-sceptiques" et même des "platistes" (partisans d'une théorie de la Terre plate) et "au moment où nos gamins sont dans la rue tous les vendredis pour réclamer qu'on fasse attention à notre planète".

"Avec une catastrophe écologique programmée, le public va écouter le propos de Brecht avec une oreille encore plus aiguisée", estime M. Ruf. La pièce est de retour à la Comédie-Française près de 30 ans après la mise en scène en 1990 d'Antoine Vitez.