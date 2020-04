Audiovisuel: Audiens et Netflix lancent un fonds de soutien aux intermittents

Audiens et Netflix ont annoncé mercredi la création d'un "fonds d'aide d'urgence pour les artistes et techniciens intermittents de l'audiovisuel et du cinéma", durement touchés par la crise du coronavirus.

Audiens, le groupe de protection sociale du secteur de la culture, lance ce fonds en concertation avec le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC).

Netflix contribue à hauteur d'un million d'euros à la création de ce fonds d'aide sociale d'urgence, dans le cadre de son fonds de soutien mondial à la filière du divertissement, lancée le 20 mars.

Dotée de cent millions de dollars, cette enveloppe du géant américain prévoyait 15 millions de dollars pour des organisations "fournissant des aides d'urgence aux employés au chômage".

L'aide est accessible en France aux artistes et techniciens intermittents de l'audiovisuel et du cinéma qui "se retrouvent dans une situation de grande précarité économique due à une baisse de leur activité professionnelle", précisent Audiens et Netflix dans un communiqué.

Pour Isabelle Thirion, directrice du développement social du groupe Audiens, "ce fonds vient compléter les demandes d'aides sociales d'urgence que nous avons mises en place pour les professionnels de la culture les plus fragiles en plus de nos dispositifs habituels".

Netflix n'a annulé aucun de ses projets en France, a précisé un porte-parole. "On maintient nos projets et on travaille avec nos producteurs pour faire en sorte que ça puisse redémarrer dès que ce sera de nouveau possible", a-t-il précisé.