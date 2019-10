Augustin Trapenard va animer une nouvelle émission de Canal+ sur les séries

"Le Cercle" se dédouble : Augustin Trapenard va présenter à partir de novembre sur Canal+ "Le Cercle Séries", un magazine mensuel exclusivement dédié aux séries, dont la formule sera proche de l'émission de cinéma qu'il anime depuis trois ans sur la chaîne cryptée.

"Le Cercle Séries" sera diffusé le lundi en fin de soirée sur Canal+, un créneau qui devrait plaire aux amateurs de séries car la chaîne a l'habitude de proposer le lundi soir des épisodes de ses créations originales, puis le dimanche suivant sur la chaîne Canal+ Séries. Et elle sera évidemment disponible sur la plateforme MyCanal.

Le premier numéro sera diffusé le 18 novembre à 23H15, et devrait parler notamment de "Watchmen" et de la 2e saison de "Succession", qui vient de s'achever.

Le mécanisme de l'émission du "Cercle Séries" sera similaire au "Cercle", magazine de critique de cinéma dont Augustin Trapenard a repris les rênes en 2016, comme l'a expliqué ce dernier lors d'une conférence de presse vendredi.

Le présentateur de Canal+ et France Inter, qui anime également l'émission littéraire "21 cm" sur la chaîne cryptée, fera appel à des critiques spécialistes des séries pour décrypter et analyser les séries à succès, et celles qui méritent d'être découvertes, bref "celles qui font l'actu et celles dont on devrait parler".

Des "séries mythiques" (que le groupe Canal+ s'efforcera de proposer sur sa plateforme en ligne MyCanal) seront également à l'honneur.

Comme dans "Le Cercle", Augustin Trapenard, "sériephile" assumé, assure que son équipe aura une liberté éditoriale complète pour parler en bien ou en mal des oeuvres, qu'elles soient diffusées par la concurrence ou par Canal+, et y compris lorsqu'il s'agira de créations originales du groupe.

Sur le même modèle, il compte sur les critiques (issus de médias comme Télérama, Les Inrocks, Glamour, Têtu...) pour apporter un point de vue technique, basé sur l'analyse des images.

L'objectif de l'émission est de renforcer la satisfaction des abonnés de Canal+, a déclaré Jean-Marc Juramie, directeur général adjoint du groupe, au même titre que "Le Cercle", émission très appréciée dans les études qualitatives menées auprès des clients.

Vu l'offre de séries proposée par Canal+ en France, soit en propre soit via ses partenariats noués avec OCS et Netflix, cette émission était devenue selon lui une nécessité, et il n'exclut pas qu'elle puisse passer à un rythme hebdomadaire à l'avenir (8 numéros sont prévus pour la saison 2019-2020).

En outre, selon le dirigeant, MyCanal va proposer de nouveaux contenus éditoriaux autour des séries, pour répondre à l'appétit grandissant des abonnés pour ce type de fictions.