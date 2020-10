Aux Pays-Bas, une comédie musicale dédiée à la légende du foot Johan Cruyff

Une comédie musicale sur la vie du légendaire footballeur néerlandais Johan Cruyff verra le jour aux Pays-Bas à la fin de l'année prochaine, rendant hommage à l'un des plus grands joueurs de l'histoire du ballon rond, décédé en 2016.

La première représentation du spectacle, intitulé "14 de musical" (14 la comédie musicale, en français) - en référence au numéro de maillot porté par le joueur - est prévue en septembre 2021 à Leusden (centre), ont annoncé mardi les producteurs.

Le metteur en scène, Tom de Ket, a "transformé l'histoire de la vie du footballeur légendaire à la personnalité paradoxale en un scénario portant sur l'ambition, l'amour et l'amitié, mais aussi sur la jalousie, la solitude et la trahison", a déclaré dans un communiqué la société Out Of Office Productions.

"La performance contient du rock, de l'opéra et du hip-hop et la mise en scène est une combinaison complexe de projections numériques et de décors matériels", ont ajouté les producteurs du spectacle, dans lequel l'épouse de l'ancien attaquant, Danny, tient un rôle important.

Décédé à 68 ans d'un cancer du poumon, Cruyff, premier joueur de football à remporter trois fois le prestigieux Ballon d'or, est toujours considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Sa mort en 2016 avait suscité des hommages du monde entier, notamment de légendes telles que Diego Maradona, Pelé et Michel Platini.

"14 la comédie musicale est une nouvelle aventure inspirante pour nous", s'est réjouie Carole Thate, ancienne porte-parole du joueur et aujourd'hui directrice de la fondation qui gère l'héritage de Johan Cruyff.

Le nom du comédien qui incarnera Cruyff dans la comédie musicale n'est pas encore connu. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le spectacle, il jouera au football mais ne chantera pas, "car tout le monde sait que Johan ne savait pas chanter", lâche Tom de Ket, cité par la télévision publique néerlandaise NOS.