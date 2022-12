Avatar 2: plus de 5.000 entrées à Paris, moins que le premier opus

Le blockbuster de James Cameron, "Avatar 2: la voie de l'eau" , avait réalisé mercredi à 14H00 plus de 5.337 entrées dans les cinémas parisiens pour son premier jour d'exploitation, soit moins que le premier opus, selon les données de CBO Box Office publiées.

Treize ans après "Avatar", qui a approché les trois milliards d'euros de recettes, "Avatar: la voie de l'eau" qui reprend le chemin de l'astre Pandora à des années-lumière de la Terre, a rassemblé 5.337 spectateurs à Paris, contre 6.718 pour le premier opus.

Tourné comme le premier pour la 3D, le film s'étire sur 3h12.

Côté intrigue, les survivants du premier épisode, le héros Jake Sully (Sam Worthington), désormais devenu pleinement Na'vi, l'espèce bleue autochtone, et sa compagne Neytiri (Zoe Saldana), ont fondé une famille nombreuse, vivant en harmonie avec la forêt.

Le premier avait marqué une étape décisive dans le réalisme des images numériques. Une fois de plus, les décors, la richesse des univers et la précision des images, dont le rendu numérique de l'eau, font la force de ce film, brouillant encore la frontière entre les images "réelles" et celles créées par ordinateur.