"Avatar" reste en tête du box-office français, après sa ressortie

Le blockbuster de James Cameron "Avatar" a conservé la tête du box-office français pour sa deuxième semaine à l'affiche, treize ans après sa première sortie et à moins de trois mois de l'arrivée de sa suite, très attendue.

Avec près de 230.000 entrées, le long-métrage de James Cameron devance de peu "Smile", film d'horreur psychologique racontant l'histoire d'une thérapeute qui commence à perdre le sens des réalités après avoir été témoin d'un événement horrible impliquant une patiente.

Le comédie française "Jumeaux mais pas trop" complète le podium avec plus de 210.000 entrées pour sa première semaine sur les écrans.

La Palme d'Or du dernier Festival de Cannes, "Sans Filtre", une satire des ultra-riches et des rapports de classe dans les sociétés occidentales, à l'humour aussi marxiste que corrosif, s'est classée 4e, avec quelque 180.000 billets vendus, selon les chiffres publiés mercredi par Cbo-Box Office.

Ce long-métrage de Ruben Östlund a ainsi réalisé de meilleurs débuts que "The Square", autre film du réalisateur suédois qui avait lui aussi obtenu la Palme d'Or en 2017 et avait attiré un peu plus de 125.000 personnes dans les salles françaises pour sa première semaine.

1. "Avatar": 229.620 entrées, 383 copies (564.979 entrées en deux semaines)

2. "Smile": 226.686 entrées, 303 copies (nouveauté)

3. "Jumeaux mais pas trop": 210.444 entrées, 529 copies (nouveauté)

4. "Sans Filtre": 179.786 entrées, 342 copies (nouveauté)

5. "Une belle course": 117.217 entrées, 550 copies (297.251 entrées en deux semaines)