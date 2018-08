Avec Aretha Franklin disparaît la dernière star des "Blues Brothers"

Avec Aretha Franklin disparaît la dernière grande vedette de la comédie musicale "The Blues Brothers", film culte sorti en 1980.

Ce long-métrage raconte l'histoire fictive des Blues Brothers, un groupe américain de blues et de soul fondé par les comédiens Dan Aykroyd et John Belushi pour la célèbre émission de NBC "Saturday Night Live", à la fin des années 70.

"The Blues Brothers", comédie culte, est devenu l'un des films musicaux les plus célèbres de l'histoire, avec au casting une ribambelle de stars de la musique accompagnant les aventures rocambolesques du duo infernal formé de Jake et Elwood Blues, sillonnant Chicago et ses alentours.

L'une des scènes marquantes montre Aretha Franklin, interprétant la propriétaire du "Soul Food Café", qui transforme son établissement en piste de danse et fait swinguer les Blues Brothers, en costume et cravate noire, au son de son tube "Think".

Mais d'autres légendes de la musique américaine, disparues depuis, ont également joué dans ce film mythique.

- James Brown -

James Brown, "le parrain" de la soul, joue le révérend Cleophus James.

La star de la funk, interprète du célèbre "Sex Machine", s'est éteint à 73 ans, le jour de Noël 2006, après une carrière mouvementée, enchaînant disques au succès planétaire, cures de désintoxication et séjours en prison.

- Ray Charles -

L'immense Ray Charles interprète le vendeur d'instruments de musique dans le film. Au piano, le génie de la soul fait danser les deux frères Blues qui ne quittent pas leurs chapeaux noirs et lunettes de soleil.

Compositeur, chanteur, pianiste, Ray Charles s'est éteint en 2004, à 73 ans, d'une maladie du foie.

Devenu non-voyant pendant son enfance, Ray Charles Robinson était né le 23 septembre 1930 dans une famille pauvre en Géorgie, dans un Sud ségrégé.

- Cab Calloway -

Le chanteur de jazz américain Cab Calloway, mort à 86 ans en 1994, joue le rôle de Curtis, le gardien de l'orphelinat où ont grandi les Blues Brothers mais aussi leur mentor, celui qui les a initié au blues.

L'artiste, réputé pour avoir lancé le célèbre "Hi de Ho", était à la tête de l'un des plus grands groupes de l'ère du swing et jouait au mythique Cotton Club d'Harlem.

- John Lee Hooker -

Autre légende jouant dans le film, le guitariste John Lee Hooker, qui interprète son titre "Boom Boom" devant le Soul Food Café.

Décédé en 2001, le chanteur, patriarche du blues américain, aura influencé quantité de musiciens rock par ses accords de guitare et sa voix rauque.

- Matt 'Guitar' Murphy -

Matt Murphy,l'un des membres originaux du groupe des Blues Brothers, est décédé à 88 ans en juin dernier.

Dans le film, le guitariste de blues joue son propre rôle, se disputant avec sa femme, la propriétaire du Soul Food Café, interprétée par Aretha Franklin.

Dix-huit ans plus tard, il revient dans la suite du film, "Blues Brothers 2000", où il partage une nouvelle scène avec la Reine de la Soul.

- Les autres acteurs -

D'autres grands noms du cinéma ayant joué dans "The Blues Brothers" ont passé l'arme à gauche depuis la sortie du film de John Landis, comme Carrie Fisher, John Candy, Charles Napier et John Belushi, l'un des deux frères Blues.