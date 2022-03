Avec Brut et le service public, le Festival de Cannes sur tous les écrans

Exit Canal+, place à un service public "sobre" et aux jeunes: les nouveaux partenaires du Festival de Cannes (Brut et France Télévisions) ont promis de faire rayonner le plus prestigieux des rendez-vous mondiaux du septième art, à l'international comme dans les foyers français.

Ni la présidence du jury, ni le film d'ouverture: très peu d'informations ont jusqu'à présent filtré sur ce 75e festival, qui après une édition exceptionnelle en juillet pour cause de Covid, retrouve ses dates traditionnelles, en mai (du 17 au 28 cette année).

Jeudi, une conférence de presse consacrée au nouveau partenariat avec Brut et France Télévisions, qui remplacent comme "partenaires médias exclusifs" du festival la chaîne cryptée, aux mains de Vincent Bolloré, a été l'occasion d'égrainer quelques annonces. Dont le retour sur la Croisette de Tom Cruise, pour la projection de l'un des blockbusters les plus attendus des prochains mois, "Top Gun Maverick".

Si personne ne connaît encore l'identité du président ou de la présidente du jury qui succèdera à Spike Lee,les organisateurs ont déjà dévoilé que les cérémonies d'ouverture et de clôture seront présentées par l'actrice franco-belge Virginie Efira, en compétition l'an dernier pour "Benedetta" de Paul Verhoeven.

Nouveau partenariat oblige, ces cérémonies seront retransmises sur France 2, dont celle de clôture "encapsulée" dans le journal de 20 heures, délocalisé pour l'occasion sur la Croisette, si l'actualité ukrainienne le permet d'ici là.

Au-delà de ces cérémonies, le service public a promis d'offrir une couverture médiatique décuplée et plus approfondie que jamais, sur toutes ses chaînes, dont Culturebox, et sa plateforme France.TV: projections de films d'autres éditions cannoises tous les soirs, Grande Librairie à Cannes, rendez-vous à Télématin et dans les journaux...

- "Bonne soeur laïque" -

"L'objectif c'est que Cannes entre dans chaque foyer", "y compris le public géographiquement ou économiquement éloigné des salles", a souligné la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte.

Et de promettre une rupture avec le style Canal: "Je suis plutôt format +bonne soeur laïque+, donc les paillettes, les fêtes à n'en plus finir et l'argent qui coule à flot, c'est pas vraiment la tendance service public", a-t-elle déclaré, interrogée sur le nombre de salariés envoyés sur la Croisette.

Dans un environnement bouleversé par l'avènement des plateformes de streaming, Cannes cherche également à se moderniser et défendre son rang de plus important festival du monde, en poussant ses pions du côté de la jeunesse. C'est le rôle de Brut.

Ce média fondé il y a seulement cinq ans (par Renaud le Van Kim, un ancien de Canal+), tourné vers les formats courts, est présent également en Inde, Egypte, en Côte d'Ivoire ou au Japon. Il revendique 500 millions de spectateurs dans plus de 100 pays, majoritairement chez les 18-34 ans.

La montée des marches sera retransmise tous les jours sur TikTok, le réseau social préféré des ados et devenu aussi un partenaire du festival, une émission quotidienne sera proposée sur Snapchat, une interview confiée au journaliste Augustin Trapenard, des "conversations" seront confiées à des podcasteurs...

"L'idée n'est pas seulement de valoriser ce qu'il se passe à Cannes mais de mettre le cinéma au coeur du monde", a souligné le délégué général de Cannes, Thierry Frémaux. "On avait envie que le festival soit très exposé, grâce à la puissance de feu de France Télévisions et de Brut. Il va y avoir un espèce de bouillonnement".

Aucun détail financier n'a été dévoilé. Les droits de retransmission des cérémonies, autour de deux millions d'euros, sont "un peu plus faibles" que convenu par le passé avec Canal+, et ce prix n'a donc pas été un critère pour changer de partenaire, a simplement souligné le président du festival Pierre Lescure.

Prochain rendez-vous cannois: l'annonce de la sélection officielle, le 14 avril.

fbe/elc/gvy

SOCIETE D'EDITION DE CANAL +