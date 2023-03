Avec "L'Établi", le maoïsme et l'usine en 1968 au cinéma

Avec "L'Établi", adaptation du livre du même nom de Robert Linhart, le maoïsme et la stratégie d'entrée des intellectuels dans la classe ouvrière en 1968 reviennent au cinéma, plus d'un demi-siècle après.

Le premier long métrage de Mathias Gokalp sort mercredi, avec sur l'affiche ces mots accrocheurs: "Infiltré, il prépare la révolution".

Le réalisateur, 50 ans, avoue avoir "grandi dans la bourgeoisie", tout comme le philosophe et sociologue, et admirer ce livre, "une tentative de définition de ce qu'est la classe ouvrière".

L'histoire est celle d'un normalien, diplômé donc d'une école formant l'élite intellectuelle française, qui part pour l'usine à 24 ans, armé de ses convictions ouvriéristes.

Robert Linhart, dirigeant de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, devait se racheter après avoir complètement raté Mai 68: il n'a pas vu venir l'ampleur de la contestation et, quand elle a éclaté, il a été hospitalisé en psychiatrie.

En septembre 1968, il participe au mouvement des "établis", jeunes révolutionnaires qui se fondent parmi les ouvriers. Il se fait embaucher à l'usine Citroën de la porte de Choisy à Paris, qui fabrique des 2CV.

- Reconstitution minutieuse -

Son rôle est joué par Swann Arlaud, qui avec une vingtaine d'années de plus dégage une certaine expérience. Robert Linhart n'avait pas la même.

"Cette histoire a été vécue par des gens de 20 ans, et le fait qu'ils aient été si jeunes explique certaines choses", dit à l'AFP sa fille, Virginie Linhart, qui a consacré un livre à son père et un autre au mouvement des établis.

Mais, reconnaît cette réalisatrice de documentaires, le film offre une reconstitution minutieuse de cette usine Citroën proche de l'obsolescence. Un hangar prêté par le fabricant de pneus Michelin à Clermont-Ferrand a servi de décor.

La doctrine maoïste est aussi discrète dans le film qu'elle l'était dans le livre, alors qu'elle est indissociable de l'engagement de Robert Linhart.

"Je ne suis le porte-parole de rien du tout", clame le protagoniste au moment où s'organise l'événement qui donne tout son intérêt à l'intrigue, une grève contre la mise en place d'heures supplémentaires non rémunérées.

L'écrivain, comme le réalisateur, ont préféré s'arrêter sur les destins personnels des ouvriers. Beaucoup sont immigrés, hommes et femmes aux origines et itinéraires très divers, à la conscience politique plus ou moins affirmée, mais tous embarqués dans une vie éprouvante, strictement encadrée par leur employeur, entre autres par un Denis Podalydès très convaincant en cadre de la vieille école.

- "Respecter l'esprit" -

"Absorbée par la société de consommation" au fil des décennies, "la classe ouvrière n'existe plus mais les ouvriers continuent d'exister", souligne Mathias Gokalp dans le dossier de présentation du film.

"L'Établi", document exceptionnel sur le travail à la chaîne à cette époque, a failli ne jamais exister. Robert Linhart a écrit le livre tardivement, en réaction au tournant libéral pris à la fin des années 70 par la "Nouvelle philosophie" d'André Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy.

Stupéfaction: quand il le présente aux éditions du Seuil, avec lesquelles il était sous contrat, le livre est refusé. Leur concurrent Jérôme Lindon, des Éditions de Minuit, saute sur l'occasion.

"Un beau souvenir d'enfance: je me rappelle encore le jour où mon père est arrivé pour fêter ça, avec un énorme plateau de fruits de mer et du champagne", dit Virginie Linhart à l'AFP. Robert Linhart menait alors la carrière d'universitaire qui lui était promise.

Consulté par la production du film, il ne s'est pas opposé aux légères libertés que prend le scénario. "Il faut respecter l'esprit du livre, pas la lettre", a-t-il dit au réalisateur.

