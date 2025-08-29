Avec "No other choice", Park Chan-wook revient à Venise avec un projet en gestation depuis 20 ans

Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook lors d'un photocall pour le film "No Other Choice" à la 82e Mostra de Venise, le 29 août 2025 au Lido de Venise

Il a fallu 20 ans au réalisateur sud-coréen Park Chan-wook pour revenir à la Mostra de Venise et autant de temps au cinéaste chevronné pour réaliser son dernier film "No other choice", présenté vendredi en avant-première sur le Lido.

Le réalisateur de "Old Boy", film qui l'avait propulsé sur la scène internationale en 2004 après avoir remporté le Grand Prix à Cannes, y présente son dernier long-métrage.

Ce thriller, en lice pour le Lion d'Or, raconte l'histoire d’un employé de papèterie licencié qui décide d'éliminer ses concurrents potentiels pour décrocher un nouvel emploi.

Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook lors d'un photocall pour le film "No Other Choice" à la 82e Mostra de Venise, le 29 août 2025 au Lido de Venise AFP

L'intrigue, inspirée du roman "Le Couperet" de Donald Westlake - déjà adapté au cinéma en 2005 par Costa-Gavras - est une vieille obsession du réalisateur coréen.

"Peu importe où j'allais, j'en parlais, peu importe le pays, la culture, tout le monde pouvait se rapporter à l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a toujours dit +Oh, c’est une histoire tellement d'actualité+", a-t-il déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse du film.

"Quiconque tente de gagner sa vie dans la société capitaliste moderne actuelle partage cette peur profonde de perdre son emploi", a-t-il ajouté.

Le film aborde ce sujet social sérieux sans s'interdire de recourir à l'humour face aux obstacles de plus en plus extravagants que le protagoniste doit surmonter.

Ce n'est pas la première adaptation d'un livre au cinéma pour Park Chan-wook. Le film de vampire "Thirst, ceci est mon sang" sorti en 2009 était librement inspiré de "Thérèse Raquin" d'Emile Zola et "Mademoiselle", romance lesbienne à suspense réalisée en 2016, est basé sur le roman "Du bout des doigts", de l'autrice britannique Sarah Waters.

Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook (3e d) lors d'un photocall avec les acteurs du film "No Other Choice" à la 82e Mostra de Venise, le 29 août 2025 au Lido de Venise AFP

La dernière visite de Park Chan-wook à Venise remonte à 2005 avec "Lady Vengeance," le dernier volet de sa trilogie sur la vengeance qui explorait la face sombre de l'humanité.

Il y avait remporté deux prix.

Le réalisateur, connu pour ses thrillers ultra-violents qui ont contribué à mettre le cinéma coréen en lumière sur la scène internationale, a aussi remporté un prix de la mise en scène à Cannes il y a trois ans pour "Decision to Leave," un thriller romantique.

Maître de la comédie noire, Park Chan-wook est devenu une figure majeure de l'industrie cinématographique sud-coréenne, avec notamment "Old Boy", film racontant la vengeance d'un homme emprisonné sans explication pendant 15 ans et considéré comme une oeuvre culte.