Avec un premier film à Cannes, le cinéma nigérian espère repousser ses frontières

Avec ses films populaires et bon marché, la prolifique industrie cinématographique nigériane, baptisée "Nollywood", peine à s'imposer à l'international. Elle espère voir les choses changer avec "My Father's Shadow", premier film nigérian sélectionné au Festival de Cannes.

Le long métrage du réalisateur Akinola Davies Jr, présenté dimanche dans la section Un certain regard et en lice pour la Caméra d'Or du meilleur premier film, suit un père (Sope Dirisu, vu dans "Gangs of London") et ses deux fils à travers la mégalopole Lagos après l'annulation du résultat de l'élection de 1993 et l'arrivée au pouvoir du général Sani Abacha.

Il interroge autant la "masculinité" que l'histoire politique du pays, présentant la relation entre le père et ses enfants comme une "rue à double sens et non une dictature", explique Davies (40 ans cette année) à l'AFP.

Fichier vidéo La sélection à Cannes de "My father's shadow" contraste avec la difficulté pour les films tournés à la chaîne dans les studios de Nollywood (contraction de Nigeria et Hollywood) de toucher le public en dehors de l'Afrique et de la diaspora.

"Entrer dans la compétition pour la première fois montre que le cinéma nigérian a atteint sa maturité," a ainsi estimé auprès de l'AFP le Prince Baba Agba, conseiller culturel du président Bola Tinubu. Le film n'est pas un cas isolé, soutient-il également.

"Du bas au sommet"

Et de citer en exemple "Eyimofe (This Is My Desire)" de Arie et Chuko Esiri (2020), "Shine Your Eyes" (2020) du Brésilien Matias Mariani, avec pour toile de fond une communauté nigériane de Sao Paulo, présenté à la Berlinale, ou encore le thriller d'Editi Effiong "The Black Book", succès en 2023 sur Netflix où il a été numéro 1 en Corée du Sud.

L'acteur Sope Dirisu, le réalisateur Akinola Davies Jr et le scénariste Wale Davies posent le 18 mai 2025 à Cannes AFP

"Nous continuons de faire un grand nombre de films mais maintenant à tous les niveaux, du bas au sommet", ajoute le Prince, alors que Nollywood peut produire jusqu'à cinq longs métrages par jour, essentiellement des drames à petit budget sur l'amour, la pauvreté, la religion et la corruption, épicés de surnaturel ou du choc entre valeurs traditionnelles et modernes.

"Vous avez des gens faisant des productions à un million de dollars et vous avez des gens qui font des films à 10.000 dollars... tous racontant des histoires uniques avec l'âme, le cœur et l'esprit du Nigeria", poursuit le Prince.

La mise en oeuvre d'exonérations fiscales sur les tournages, en cours d'examen au Parlement, devrait renforcer cette tendance, espère-t-il.

L'objectif: faire connaître les films nigérians -outils de softpower au même titre que la musique afrobeats- à l'international "grâce à la coproduction et aux plateformes de streaming".

Plateformes locales

La relation avec ces plateformes reste toutefois chaotique. Amazon Prime Video a cessé de produire en Afrique en 2024. Officieusement, Netflix, diffuseur de la comédie musicale "Ayinla" (2021), de la série "Blood sisters" ou encore du film "The Man of God" (2022), freine également fortement, ont confié des spécialistes interrogés par l'AFP à Cannes.

En parallèle, les plateformes de streaming locales prospèrent, en particulier dans le nord musulman (où l'industrie cinématographique est surnommée "Kannywood", d'après la ville de Kano).

Le groupe EbonyLife - poids lourd de Nollywood - est également sur le point de lancer son outil de diffusion. "Nous commencerons petit et nous construirons" sur cette base, a déclaré sa fondatrice Mo Abudu, qui figure parmi les 40 femmes les plus influentes dans le cinéma international selon The Hollywood Reporter. "Nous ne pouvons pas continuer à attendre que tout le monde le fasse pour nous", plaide-t-elle.

Au sein même du pays, l'industrie du cinéma fait aussi face à "de grands défis technologiques et infrastructurels", conclut le Prince Baba Agba, en particulier concernant les réseaux mobiles car la plupart des films sont visionnés sur des téléphones.

Par ailleurs, il espère "doubler le nombre de nos écrans (de cinéma)" pour parvenir à 300. "Le Brésil, avec une population similaire, en a plus de 3.000", rappelle le conseiller culturel de la présidence.