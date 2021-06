Avec "Wendy", nouveau coup de jeune sur Peter Pan en salles

"Peter Pan", l'enfant qui ne voulait pas vieillir, prend un coup de vieux. Dans "Wendy", Beth Zeitlin, le cinéaste auteur du remarqué "Les Bêtes du Sud sauvage", livre une version déroutante et onirique du mythe du Pays imaginaire, centrée sur la petite fille.

Le film est servi par des images qui magnifient les paysages de l'île de Montserrat dans les Antilles où il a été tourné et par l'interprétation de Wendy (Devin France) et des autres enfants recrutés et longuement préparés par Beth Zeitlin.

"Wendy" s'ouvre dans un restaurant crasseux du sud des Etats-Unis, où Wendy et son frère, les enfants des propriétaires, végètent en regardant passer les trains de marchandises sous leur fenêtre.

Leur vie va basculer, non pas en s'envolant par la fenêtre mais en sautant dans l'un de ces convois, suivant Peter Pan jusqu'à son repaire, sur son île.

Fidèle au mythe, l'histoire leur fera faire le serment de ne jamais grandir, mais la ressemblance avec l'oeuvre originale et ses multiples adaptations, dont celles de Walt Disney, s'arrête là: pas de Fée Clochette ou de Capitaine Crochet, ici c'est à la nature (volcans, forces sous-marines...) que les enfants vont devoir se mesurer, et les scènes d'aventure sont remplacées par des plans plus oniriques.

"Nous voulions revenir à ce que signifie profondément l'histoire" de Peter Pan, a expliqué à l'AFP le réalisateur de 38 ans, qui a travaillé avec sa soeur Eliza Zeitlin (au scénario), et est convaincu que toutes les versions précédentes de l'histoire "sont prisonnières d'archétypes racistes et sexistes".

"La vraie histoire de Peter Pan est celle de Wendy, c'est elle le personnage qui évolue, qui va dans ce monde de l'enfance et doit ensuite le quitter", poursuit-il. Cette Wendy "forte, insoumise, courageuse" doit "faire oublier "toutes les autres".

"La vraie question (que pose l'histoire) c'est comment on quitte le monde de l'enfance, ce qu'on en retient dans ses rêves, son esprit, son imagination, et comment on empêche le monde de détruire ça", ajoute-t-il.

"Wendy" est le deuxième film de ce réalisateur installé à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), huit ans après le succès des "Bêtes du Sud sauvage", où il faisait déjà jouer des non-professionnels.

La plupart des enfants ont été recrutés en Louisiane, dans des petites villes et des zones de bayous. Peter, lui, est joué par Yashua Mack, un enfant rencontré sur une autre île des Caraïbes à l'âge de 5 ans par l'équipe. Plusieurs années ont été nécessaires pour les préparer au tournage et adapter le scénario en fonction de leur personnalité.