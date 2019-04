"Avengers: Endgame" démarre en trombe et bat déjà des records au box-office mondial

"Avengers: Endgame", 22e film de l'univers cinématographique Marvel, a opéré un démarrage en trombe pour sa sortie mercredi dans 25 pays, battant des records dans la zone Asie-Pacifique, particulièrement en Chine, selon les premiers chiffres publiés jeudi par le groupe Disney.

Au total, ce film de super-héros qui clôt le cycle entamé voici onze ans avec "Iron Man", a récolté 169 millions de dollars pour son premier jour d'exploitation dans les salles.

Même s'il est trop tôt pour établir une comparaison précise, "Avengers: Endgame" devance actuellement l'épisode précédent, "Avengers: Infinity War", sorti l'an dernier, souligne dans son communiqué Disney, qui a racheté Marvel en 2009.

C'est en Chine qu'"Avengers: Endgame" connaît son envol le plus spectaculaire, avec déjà 107,5 millions de dollars récoltés pour son premier jour d'exploitation, un record historique.

Le film établit aussi de nouveaux records pour une sortie dans les salles à Hong Kong, Taiwan, en Thaïlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en Corée du Sud, en Indonésie et en Malaisie, précise Disney.

Il est également en tête aux Pays-Bas, en Grèce ou en Egypte mais seulement à la deuxième place en Italie et à la troisième en Allemagne. En France, "Avengers: Endgame" enregistre le meilleur début pour un film de l'univers cinématographique Marvel, sans autre record à ce stade.

Le film doit faire sa sortie aux Etats-Unis et au Canada dès jeudi soir et les experts estiment qu'il pourrait engranger entre 200 et 260 millions de dollars pour son premier week-end en Amérique du Nord.

Etant donné le succès attendu et la longueur du film (trois heures), les cinémas AMC ont annoncé qu'ils organiseraient des projections 24 heures sur 24 dans plusieurs dizaines de salles américaines pour satisfaire la demande.

Au niveau mondial, les prévisions les plus pessimistes tablent sur des recettes totales d'au moins 800 millions de dollars pour son premier week-end, voire un milliard pour les plus audacieux.

Jusqu'à présent, les 21 précédents blockbusters adaptés des comics inventés par Stan Lee ont rapporté quelque 19 milliards de dollars dans le monde aux studios Marvel.