Bac français: Victor Hugo, Sylvie Germain et la chaleur au programme

Des dissertations sur Victor Hugo, Charles Baudelaire ou Guillaume Apollinaire, un commentaire de texte de Sylvie Germain...: les élèves de Première planchaient jeudi après-midi sur les épreuves écrites du bac français, sous la chaleur en raison de la vague de fortes températures qui s'intensifie en France.

Plus de 540.000 lycéens (près de 397.000 pour le bac général, 146.000 pour le bac technologique) sont inscrits cette année pour ces épreuves. Ils ont commencé à plancher à 14H00 sur leurs sujets, jusqu'à 18H00.

Pour le baccalauréat général, les candidats avaient le choix entre un commentaire de texte portant sur un extrait du roman "Jours de colère" (1989) de l'autrice contemporaine Sylvie Germain, et trois sujets de dissertation sur la poésie: "Les Contemplations" de Victor Hugo, "Les Fleurs du mal" de Charles Baudelaire", et sur "Alcools" d'Apollinaire.

Pour le bac technologique, les lycéens avaient le choix entre un commentaire de texte portant sur un extrait de "Germinal" d'Emile Zola, et un exercice de contraction de texte et essai portant au choix sur "Gargantua" de Rabelais, la "Déclaration de la femme et de la citoyenne" d'Olympe de Gouges ou "Les Caractères" de La Bruyère pour la partie essai, et des textes de Jacqueline de Romilly, Martine Reid et d'après Henri Amer pour la contraction de texte.

Pour la voie générale, les sujets sur lesquels planchent les élèves sont ceux de secours (préparés à chaque examen en cas de problème), a précisé à l'AFP le ministère. Les sujets initialement prévus avaient été distribués par erreur mercredi dans un centre d'examen à la place des sujets de philo, et ont donc dû être remplacés.

Cette année, les épreuves du bac se déroulent dans un contexte de forte chaleur qui s'intensifie en France, avec plusieurs départements en vigilance orange et rouge pour canicule, et des records de température pour un mois de juin qui devraient être battus ces prochains jours.

Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, a indiqué mercredi que les épreuves du bac allaient cependant "se dérouler selon les modalités et les horaires qui ont été prévus".

Le ministre, qui a réuni les recteurs mardi après-midi à ce sujet, a cependant indiqué que la situation était surveillée "avec attention".

Les élèves de Première passent un écrit et un oral en français. Pour l'oral, cette année, en raison de l'épidémie de Covid qui a perturbé les cours en début d'année, les candidats présenteront un nombre réduit de textes: 16 au lieu de 20 pour la voie générale, et neuf au lieu de 12 pour la voie technologique.