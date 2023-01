Bad Bunny, Angèle, et les Sud-Coréennes de Blackpink à l'affiche du festival de Coachella

La star du reggaeton Bad Bunny, le groupe de K-pop Blackpink, et la chanteuse belge Angèle seront parmi les artistes à l'affiche de l'édition 2023 du célèbre festival de Coachella en Californie, ont annoncé ses organisateurs mardi.

Après sa tournée "Nonante-Cinq Tour", Angèle se produira pour la première fois de sa carrière sur la scène du mythique festival qui se déroule sur deux week-ends en plein désert.

Le festival se déroulera sur deux week-ends de trois jours, du 14 au 16 et du 21 au 23 avril.

La star française de la pop Redcar (anciennement Christine and the Queens), sera également de retour pour ce gigantesque événement, après y avoir fait l'unanimité en 2019.

L'édition 2023 s'annonce historique, avec le portoricain Bad Bunny - chanteur et rappeur le plus écouté au monde - comme premier artiste hispanophone et latino tête d'affiche de l'événement.

Les Sud-Coréennes de Blackpink sont en outre le premier groupe asiatique à figurer parmi les artistes vedettes du festival.

Comme Bad Bunny, ces stars mondiales de la K-pop ont débuté au festival de Coachella en 2019.

Le chanteur de R&B Frank Ocean était initialement prévu en tête d'affiche de l'édition 2020, que les organisateurs ont reportée puis finalement supprimée en raison de la pandémie de Covid-19.

Le rappeur, qui n'a pas sorti d'album depuis "Blonde" en 2016, devrait présenter une nouvelle oeuvre au festival.

Le phénomène espagnol Rosalia, l'Islandaise Björk et le Nigérian Burna Boy seront également de la partie.

Les Anglais de Gorillaz se produiront également, tout comme le groupe américain Blondie, et le groupe de rock indépendant Boygenius, composé de Phoebe Bridgers, Lucy Dacus et Julien Baker.

Domi et JD Beck, le duo de jazz en pleine ascension composé d'un claviériste français et d'un batteur américain, monteront également sur scène, quelques mois après avoir été nommé aux prestigieux Grammy Awards, dans la catégorie révélation de l'année.

Après deux éditions perturbées par la pandémie, le festival et ses foules de spectateurs ont fait leur grand retour en 2022.

Les organisateurs de Bonnaroo, un festival organisé en juin dans la campagne du Tennessee, ont également dévoilé leur programme mardi, avec en tête d'affiche le rappeur Kendrick Lamar et les rockeurs de Foo Fighters.