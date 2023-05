Baloji à Cannes: "Je suis un photographe frustré"

Une nouvelle corde à son arc? À Cannes, le rappeur Baloji se réinvente en cinéaste avec un film en sélection officielle, sous pavillon congolais. Une première pour l'ex-Zaïre mais aussi et surtout une revanche pour cet enfant de la rime, "passionné" de 7e art.

Son apparence est soignée, son allure franche: Baloji enchaîne les interviews avec bonne humeur. L'immense rappeur belgo-congolais (il mesure deux mètres) ne boude pas son plaisir d'être sur la Croisette.

"Ca peut paraître cliché mais c'est comme un rêve", chuchote le chanteur de 44 ans à l'AFP. Ce rêve, c'est "Augure", son premier long-métrage sélectionné dans la section "Un certain regard".

Le rappeur Baloji lors d'une séance photo à Cannes le 22 mai 2023 AFP

Pas autobiographique, mais en partie inspiré de sa vie, le film raconte le faux retour au pays d'un Congolais banni par sa mère parce que considéré comme sorcier. Un film choral qui est aussi un voyage cinématographique un peu hallucinatoire et par moment déstabilisant, empreint de "réalisme magique".

Pour le cinéaste, l'aventure du film a aussi été un voyage semé d'embûches. "Le cinéma, c'est une passion, une envie qui ne m'a jamais quitté", explique-t-il.

"J'ai écrit plusieurs scénarios qui n'ont jamais vu le jour. J'ai même produit moi-même plusieurs courts-métrages car personne n'y croyait" dit-il, confiant être "un photographe frustré".

"J'ai rien lâché"

"Ca a pris du temps pour trouver un chemin et convaincre les gens autour de moi qu'il y avait quelque chose, un langage, à développer, mais cela a finalement été possible".

Le rappeur belgo -congolais Baloji à Cannes le 22 mai 2023 AFP

De son vrai nom Baloji Tshiani, l'artiste est né à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il quitte le pays à l'âge de trois ans pour aller vivre à Liège, en Belgique.

Un déracinement qu'il a raconté dans son premier opus, "Hôtel Impala" en 2008. Lui succèderont deux autres: "Kinshasa Succursale" en 2011 et "137 Avenue Kaniama" en 2018. Très écrits, ses textes mêlent récits autobiographiques et satire politique.

"Mon art premier, c'est l'écriture, confie-t-il. J'ose rarement en parler parce que ça fait un peu lourdingue mais, mon métier, c'est la poésie", répond-il lorsque l'AFP lui demande quelle place a la création littéraire dans sa vie.

Cet amour du récit et des histoires se retrouve dans son premier long-métrage, composé d'une succession de mini-récits. "Ce film, c'est la continuité de tout ce que j'ai déjà fait. La continuité et un aboutissement", précise-t-il.

Le rappeur belgo-congolais Baloji lors d'une séance photo à Cannes le 22 mai 2023 AFP

Autant sur le fond que sur la forme: comme dans ses chansons, il s'attarde sur la question de la double culture. Comment revenir dans un pays qu'on a quitté si jeune et duquel on ne maîtrise plus la langue, les codes? Y est-on encore chez soi?

"J'avais envie de parler de cette assignation à l'étrangeté qu'on peut nous faire ressentir lorsqu'on revient dans le pays de nos parents. Et, bien sûr, j'avais envie de le faire dans le contexte de l'Afrique subsaharienne", dit-il.

Une envie qui devient très pressante en 2019, au moment du décès de son père. "À ce moment-là, je me suis enfermé chez moi et j'ai écrit le scénario en une semaine", raconte-t-il.

Ce premier long-métrage est aussi le résultat de sa "ténacité". "J'ai jamais rien lâché. Il y a eu des centaines d'obstacles pour arriver au moment qu'on a vécu (la présentation du film au public", NDLR) mais je le referais sans hésiter".