Bande dessinée : le retour de Blake et Mortimer

La saga a survécu à son créateur Jacobs... Et au journal de Tintin. Relancée il y a 25 ans, elle a ses inconditionnels. L'Affaire Francis Blacke - premier album signé Van Hamme et Benoît- a été vendu à plus de 600 000 exemplaires. Ce 25ème album est signé Yves Sente, Teun Berserik et Peter Van Dongen. Luna Gay-Padoan et et Guillaume Gouet ont assisté au lancement de "La Vallée des Immortels".